كرة الإمارات تستهدف ذهبية «عالمية الأولمبياد الخاص»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

يأمل منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي لكرة القدم، أن يحرز الميدالية الذهبية خلال الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي، التي تنطلق 14 مارس المقبل، كما يؤكد اللاعبون إصرارهم على تقديم أفضل مستوى ممكن أثناء المشاركة في الحدث العالمي الكبير، من خلال الاستعدادات الجادة التي يخوضونها لتقديم أداء مميز، مثلما حدث خلال مشاركة «منتخب الإرادة الإماراتي» في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم الموحدة، التي أقيمت في شيكاغو من 17 إلى 21 يوليو الماضي.

وذلك خلال الاحتفالات بالذكرى الخمسين لتأسيس الأولمبياد الخاص، وكان منتخبنا قد حل فيها بالمركز الثالث، وذلك بعدما أحرز ثلاثة انتصارات في مرحلة المجموعات بنتيجة 8-0، و4-0، و7-0، ولكن ضربات الترجيح منعته من بلوغ مباراة النهائي، بعدما أهدت الفوز لمنتخب الأوروغواي في مباراة نصف النهائي.

وكان علي البلوشي اللاعب الإماراتي من أصحاب الهمم قد سجل في مباراة فوز منتخبنا على كندا 0/‏8، وهو الآن متشوق لمواجهة المزيد من الفرق العالمية التي ستستقبلها دولة الإمارات العام المقبل أثناء استضافتها الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية.

وقال علي، البالغ من العمر 24 سنة: «تعد بطولة كأس العالم لكرة القدم الموحدة، من أهم البطولات الموحدة على الصعيد الدولي، وأنا فخور لكوننا استطعنا الوصول إلى هذا المستوى المتقدم»، ويثق علي أنه وزملاءه اللاعبين قادرون على تقديم أداء أفضل، والمنافسة لتحقيق المركز الأول في الحدث الذي تستضيفه أبوظبي العام المقبل: «لولا ركلات الترجيح لكنا في المباراة النهائية، ولكن هذه هي طبيعة كرة القدم، مرة تفوز ومرة تخسر».