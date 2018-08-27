الوحدة بطلاً للسلة الثلاثية بجولة الماستر في لوزان

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حققت كرة السلة بنادي الوحدة، إنجازاً جديداً، بفوز فريق النادي بلقب بطولة لوزان، إحدى جولات بطولة الماستر لكرة السلة الثلاثية والمؤهلة لنهائيات العالم التي تقام في الصين في شهر أكتوبر المقبل، وجاء تتويج العنابي، بعد تغلبه في المباراة الأولى على فريق امستردام بنتيجة 21-18، ثم فاز على كرانج السلوفيني 21-15 ليتأهل لربع النهائي، وواجه هامبلوك التشيكي وفاز عليه 21-16.

ثم فاز في نصف النهائي على صاحب الأرض فريق لوزان 22-8، وفي المباراة النهائية على فريق ليمان الصربي بنتيجة 21-20 بعد مباراة مثيرة، ويتكون فريق الوحدة لكرة السلة الثلاثية من لاعبين محترفين مصنفين من كبار اللاعبين في العالم وهم دوشان بوليت ومايستروفيتش وسافيتش وتوم.

إهداء

وأهدى رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للألعاب الرياضية خالد الهنائي، الإنجاز العالمي إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، وأكد الهنائي أن التطور الذي تشهده كرة السلة بالنادي جزء من تطور جميع الألعاب بفضل الاهتمام الذي يوليه سمو رئيس النادي، وقال إن اللقب الذي تحقق في لوزان سيكون دافعاً لمواصلة التميز في النهائيات التي ستقام في الصين.

وأضاف الهنائي الذي ترأس الوفد، إن الفريق قدم مستويات مبهرة أمام جميع منافسيه، ونجح في تحقيق الفوز في 5 مباريات متتالية على مدار يومين، وكانت المباراة النهائية، ملحمة بحق وحقيقة، وتجلى ذلك في نتيجة المباراة التي انتهت بفارق نقطة للوحدة، وأشار الهنائي إلى أن الفرحة كانت مزدوجة لهم في لوزان بعد فوز فريق الكرة الأول، بكأس السوبر بركلات الترجيح أمام العين.