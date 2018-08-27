التجاهل الخليجي للبطولات العربية غير مقبول

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، على ثلاث نقاط مهمة، في افتتاح اجتماع اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي، أول من أمس، والتي تحتضن الإمارات مقرها، في الدورة الحالية.

حيث طالب الاتحادات الخليجية، بضرورة استضافة البطولات العربية، ولو بطولة واحدة سنوياً على الأقل، ومروراً بمواكبة المستويات المتقدمة في آسيا، وعدم الانبهار بالتنظيم والتركيز عليه فقط، ونهاية بالاختيار السليم للمدربين المشرفين على المراحل السنية وقطاع الناشئين، وطالب الاتحادات الخليجية بالتدخل في عملية اختيار الأندية لمدربيها، جاء ذلك على هامش استضافة الإمارات النسخة السادسة لبطولة الخليج للناشئين، التي افتتحت بصالة نادي شباب الأهلي - دبي أمس، وتستمر فعالياتها حتى الجمعة المقبل.

الاستضافة العربية

واستهل القرقاوي الحديث، مطالباً الاتحادات الخليجية بالتعاون فيما بينها بشأن استضافة البطولات العربية، وعدم ترك الأمر على دول عربية بعينها، لافتاً إلى أن الاستضافة ليست مكلفة، لأن المنتخبات المشاركة تتحمل نفقات إقامتها، ويبقى باقي التكلفة على الاتحاد العربي، الذي يحرص على تسهيل مهمة الاتحادات العربية وإنجاح مسابقاته.

مؤكداً أنه لا يجوز هذا التجاهل للمسابقات العربية، وليس من الصعب تنظيم بطولة واحدة سنوياً، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، وطالب القرقاوي الاتحادات الأعضاء بالتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد العربي، من أجل مصلحة الجميع بحيث تخدم البطولات العربية، المسابقات الخليجية والعكس صحيح.

القاعدة الأساس

وطالب القرقاوي بضرورة اتباع سياسة علمية وواضحة للمراحل السنية، القاعدة الأساسية للعبة، بحيث يكون العمل مبرمجاً وفي إطار خطة واضحة لمواكبة التطور والوصول إلى مستويات الدول الآسيوية المتقدمة في هذه اللعبة، خلال خمس أو عشر سنوات مثل استراليا ونيوزيلندا والصين واليابان وكوريا والفلبين.

كما أكد حسن اختيار المدربين والتعاقد مع خبراء، قادرين على إحداث قفزة نوعية وصولاً إلى المستويات المطلوبة، لافتاً إلى ضرورة قيام اللجنة التنظيمية، بتشكيل لجنة فنية تشرف على عملية الاختيار وتوجه الأندية أثناء تعاقداتها، وقال: نريد غرس حب اللعبة في أبنائنا، حتى يتسنى لنا تطوير أنفسنا والوصول إلى أعلى المستويات في قارة آسيا.

تصفيات الناشئين

ورحب القرقاوي، بالمنتخبات المشاركة في التصفيات الخليجية، المؤهلة لنهائيات آسيا للناشئين، مقدماً الشكر للاتحادات، لاستجابتها لتطلعات قادتنا في دول مجلس التعاون، من خلال الفعاليات الرياضية التي تقام على أراضيها، كذلك حرص القرقاوي على تقديم التهنئة للاتحاد الكويتي لكرة السلة على عودة اللعبة وانضمامها إلى شقيقاتها في دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى.

اجتماع مع المنتخب

وحرص اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، على الالتقاء بلاعبي منتخبنا الوطني للناشئين، بمقر إقامتهم بحضور مدير المنتخب راشد النقبي والمدرب الوطني سالم عتيق ومساعده أيوب عباس، حيث طالبهم بالتمثيل المشرف في التصفيات الحالية، وتحقيق أفضل النتائج للصعود إلى نهائيات آسيا، وقال إن اتحاده يولي اهتماماً كبيراً بقطاع الناشئين والمراحل السنية لقناعتهم أن أي تطور، لا يمكن أن يتحقق، إلا بالتركيز على القاعدة التي تعتبر الرافد الأساسي للمنتخب الأول.