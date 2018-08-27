لطيفة آل مكتوم تقود فرسان الإمارات اليوم

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

تقود الشيخة لطيفة آل مكتوم في الخامسة من صباح اليوم بتوقيت الإمارات الثامنة بتوقيت اندونيسيا فرسان الإمارات في مسابقة قفز الحواجز وهي تحمل الآمال في مواصلة حصد المزيد من الميداليات ورفع علم الدولة خلال النسخة الحالية لدورة الألعاب الآسيوية المقامة في إندونيسيا.

ويستهل فرسان الإمارات البطولة اليوم بمسابقات الجماعي وغدا الثلاثاء بمسابقات الفردي، وسيكون يوم بعد غد الأربعاء راحة على أن تختتم المسابقات بنهائي الفردي الخميس المقبل.

وأكدت الشيخة لطيفة آل مكتوم جاهزيتها وجميع فرسان الإمارات لانطلاقة قوية مشرفة في افتتاح فعاليات مسابقات الفروسية اليوم، مشيرة إلى أن جميع الفرسان ظلوا في حالة تدريبات متواصلة منذ الوصول إلى «جاكرتا».

وقالت الشيخة لطيفة في تصريحات صحافية «الخيول في حالة جيدة وتأقلمت مع الطقس الحالي في جاكرتا، وتظهر في التدريبات بحالة جيدة عكس اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى هناك، فقد كان الفارق صعبا عليها في معدلات درجات الحرارة بين أوروبا وجاكرتا لكن (الأمور طيبة)».

وكانت الشيخة لطيفة آل مكتوم وصلت إلى العاصمة الإندونيسية منذ وقت مبكر قبل انطلاقة فعاليات مسابقة قفز الحواجز قادمة من أوروبا في إطار الجاهزية المبكرة بحثاً عن تقديم الأفضل في نسخة التحدي التي تشارك فيها الدولة لأجل التميز واعتلاء منصات التتويج بحسب تأكيدات وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الذي أكد على أهمية المشاركة من أجل المنافسة والعودة بأفضل النتائج الممكنة.