علياء سعيد تسعى للتعويض بميدالية 5000 متر

المصدر: جاكرتا- البيان الرياضي

تسعى عداءة منتخب الإمارات لألعاب القوى علياء محمد سعيد للمنافسة بقوة على ميدالية ملونة في سباق 5000 متر الذي سيقام في المضمار الرئيس على استاد غيلور بونغ كارنو في العاصمة الإندونيسية جاكرتا ضمن فعاليات دورة الألعاب الآسيوية، وذلك لتعويض إخفاقها الأخير بعدما حلَّت في المركز الرابع في سباق 10000 متر جري الذي أقيم أول من أمس، الذي سيقام بالمضمار الرئيس في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، إذ يعول الجميع على علياء للفوز بميدالية ملونة في هذا السباق. في بداية مشوار منتخب الإمارات لألعاب القوى في بطولة «أم الألعاب» في الدورة.

منافسة

وشهد سباق الـ 10000 متر منافسة قوية بين المتسابقات، ورغم أن علياء بدأت السباق متقدمة على منافساتها إلا أنها تراجعت بشكل مفاجئ لتخسر الرهان وتحل في المركز الرابع بزمن قدره 32.18.32 دقيقة.

فيما فازت بالمركز الأول والميدالية الذهبية العداءة الكازاخستانية داريا ماسلوفا بزمن قدره 32.07.23 دقيقة، وحصدت البحرينية أيونايس شومبا الميدالية الفضية بزمن قدره 32.11.12.

وفازت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية الصينية ديشون زهانغ بزمن ه قدره 32.12.78 دقيقة.

من جانب آخر يشارك كل من العداءين سعيد الزعابي ومعيوف حسن في سباق 800 متر.

بدوره قال إداري منتخب الإمارات لألعاب القوى يوسف سرواشي إنهم تفاجأوا بذلك، مؤكداً أنه يتمنى أن تعوض علياء ما حدث في سباق الـ 10000 متر من خلال المنافسة على الفوز بميدالية ملونة في سباق 5000 متر اليوم، مشدداً على أن علياء كانت مرشحة بقوة للفوز بالميدالية.