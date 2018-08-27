قرعة دوري وكأس الطائرة تجرى في دبي اليوم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تجرى مساء اليوم، في مقر اتحاد الكرة الطائرة بدبي، قرعة مسابقتي الدوري العام وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للطائرة رجال للموسم الرياضي الجديد 2018-2019، الذي ترتفع فيه عدد الأندية المشاركة في مسابقات الرجال، بعد دخول الظفرة منافساً للأندية التسعة، التي تنافست في الموسم الماضي.

ويحضر القرعة، عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، إلى جانب ممثلين للأندية العشرة المتنافسة على بطولات الرجال في الموسم المقبل، حيث تشارك فيه أندية بني ياس حامل لقب الدوري العام، والعين حامل لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والجزيرة، الوحدة، الظفرة، الوصل، شباب الأهلي دبي، النصر، حتا وعجمان.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري العام لرجال الطائرة يوم 16 نوفمبر المقبل، فيما لم يتحدد بعد موعد انطلاق مباريات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، أما الموسم الجديد، فمن المقرر أن ينطلق يوم 14 سبتمبر المقبل، بمباريات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

مشاركة

والجدير بالذكر، أن 9 أندية من المشاركة في الموسم الجديد، قامت بتغيير مدربيها خلال الأسابيع الماضية، ولم يبق سوى الجزائري كريمو مدرباً للوصل، في حين، تعاقد الظفرة الوافد الجديد على مسابقات الرجال، مع المدرب المصري رشاد عبا، ويتوقع الكثيرون، ارتفاعاً في قوة وإثارة مسابقات الرجال في الموسم المقبل، مع ارتفاع عدد الأندية المتنافسة على ألقاب المسابقات الثلاث، مع العلم بأن انطلاق مباريات الدوري العام، تحدد موعدها في نوفمبر، لظروف مشاركة منتخبنا الوطني الأول في البطولة العربية المقررة خلال أكتوبر المقبل.