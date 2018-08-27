الجوجيتسو 9 ميداليات في الآسياد

المصدر: جاكرتا- البيان الرياضي

فقد منتخبنا الوطني للجوجيتسو ميدالية ذهبية مضمونة في ختام المسابقة بآسياد جاكرتا أمس، عندما تعرض اللاعب خلفان بالهول لإصابة في الكاحل في قبل نهائي وزن (85 كغم)، الذي كان قد حقق فيه الفوز (2 - 0) على القرغيزستاني مورتازاليف مورتزالي، ليتأهل لمواجهة الأردني حيدر الرشيد، الذي توج بالذهبية بانسحاب خلفان للإصابة مكتفيا بالميدالية الفضية، التي سبقها فوز لاعبنا محمد القبيسي ببرونزية وزن 77 كغم، لينهي المنتخب لحظات عصيبة وصعبة عاشها البطل خلفان بالهول عند تعرضه للإصابة، حيث ارتسمت عليه حالة حزن سرعان ما انقشعت بعد الدعم الكبير الذي وجده من جميع أعضاء بعثة المنتخب الذين تقاطروا عليه مهنئين، ومخففين عنه.

وكانت الصدمة كبيرة خاصة أن خلفان قدم أداءً ملفتا وخطف الأضواء في البطولة كواحد من النجوم القلائل الذين اجتازوا جميع المنافسين بسهولة وبمهارة وقدرات عالية وصولا للنهائي لتكون المفاجأة عندما وصل إلى البساط وهو يعرج بسبب قوة الضربة التي تلقاها في كاحله وحرمته من معانقة الذهب.

خلفان شكر الجميع على الدعم وأكد أن عدم حصوله على المركز الأول لن يمنعه من الاحتفال بالميدالية الفضية، التي تعتبر إنجازا يفخر به خاصة أنه جاء في حدث رياضي قاري بحجم (الآسياد).

وأهدى خلفان الفضية وإنجازات المنتخب إلى القيادة الرشيدة وإلى كل أسرة الجوجيتسو في الدولة وإلى شعب الإمارات، وقال: المسابقة الجميع يعرف حجمها وأي لاعب يحلم بأي ميدالية فيها، الإصابة حرمتني من الحصول على الذهبية والجيد أنني خرجت بالفضية، كنت جاهزا لدرجة عالية، ومطمئنا تماما لخوض المنافسة حتى النهاية، وما حدث قدر وعليّ تقبله، والمضي قدما، ونحن في المنتخب أسرة واحدة لذلك كان الدعم كبيرا من الجميع قبل وبعد التتويج، وهذا ليس بغريب، والجيد أننا خرجنا بحصاد وفير من أول ظهور للجوجيتسو في الآسياد وهذا يعكس مكانة اللعبة وإمكانياتها في دولتنا الحبيبة.

وكان المنتخب أنهى مشاركته في الآسياد بحصيلة بلغت 9 ميداليات ملونة (ذهبيتان و5 فضيات وبرونزيتان)، لتتصدر المسابقة في الترتيب العام الخاص باللعبة.

وجاء مشوار بالهول في البطولة حيث تغلب على السعودي أحمد سعود في 20 ثانية، بقفل الساق، وإجبار المنافس على الاستسلام، قبل أن يسقط الطاجيكستاني عبد الغفور عبد الله (11 -0)، ثم يعبر بفوز مستحق على القرغيزستاني مورتازاليف مورتزالي (2 - 0) ويضمن تواجده في النهائي.

وشهدت منافسات الوزن نفسه خروج محمد هيثم راضي في الدور الأول لحساب الفلسطيني قيس مرابعة، بينما نال الميداليتان البرونزيتان فيه القيرغستاني مرتضى عبد الرحمن والكازاخستاني غافريلوك أندري. وفي وزن 77 كغم حقق محمد القبيسي الميدالية البرونزية، بينما توج بالذهبية القيرغيزستاني نور سلطان والفضية الكازاخستاني رسلان عزرائيلوف.

وكان محمد القبيسي قد فاز في الدور الأول على الأفغاني مهرديل 8-0، ثم الأندونيسي ريحان القادري (4 - 0)، وخسر أمام القيرغيزستاني نور سلطان الذي تفوق بالأفضلية بعد التعادل (2 - 2)، لكن القبيسي عاد وتغلب على المنغولي تومورتوجو مينخ (4 - 0) ليضمن المنافسة على البرونزية التي نالها بالفوز على المنغولي ارخبايار باتخوياغ (3 -2).

لكن سعود الحمادي الذي انطلق بفوز على الطاجيكي عبد المنام رحيموف (2 - 0)، ثم على الفلبيني أدريان غوغنهايم (2 - 0)، خسر أمام المنغولي ارخبايار باتخوياغ (0 - 2)، قبل أن يفوز علي القيرغيزستاني موصتاكوف ايزبيك (4 - 0)، ويتأهل للمنافسة على البرونزية الثانية لكنه لم يوفق لتذهب إلى الأردني عبد الكريم الرشيد.

سعادة

ومن جانبه، قال محمد القبيسي الحاصل على البرونزية أمس: (الآسياد) بطولة مهمة لنا، المنافسة قوية جداً، ونحن سعداء بالتواجد فيها وبما حققناه، وأن نشكل حضورا قويا، استطعنا أن نحقق عددا كبيرا من الميداليات الملونة، كنا نتطلع للمزيد، وقد تفاجأنا بالمستويات العالية لمعظم الدول خاصة التي لا تمتلك أي تاريخ في اللعبة، شخصيا كنت أتطلع للمركز الأول ولم أوفق، وراض عما قدمته، ونهنئ الجميع بإنجاز المنتخب، ونأمل أن يكون الحصاد أكثر في البطولات المقبلة.

قال محمد القبيسي: (الآسياد) بطولة مهمة لنا، المنافسة قوية جداً، ونحن سعداء بالتواجد فيها وبما حققناه، وأن نشكل حضورا قويا، استطعنا أن نحقق عددا كبيرا من الميداليات الملونة، كنا نتطلع للمزيد، وقد تفاجأنا بالمستويات العالية لمعظم الدول خاصة التي لا تمتلك أي تاريخ في اللعبة، شخصيا كنت أتطلع للمركز الأول ولم أوفق، وراض عما قدمته، ونهنئ الجميع بإنجاز المنتخب، ونأمل أن يكون الحصاد أكثر في البطولات المقبلة.

عودة

يعود منتخب الجوجيتسو إلى الدولة عبر طيران الاتحاد، ويصل إلى مطار أبوظبي في الساعات الأولى من صباح غد، ليختتم بذلك قصة نجاح مميزة في قارة آسيا، رفع فيها علم الدولة عالياً بين 28 دولة شاركت في الحدث.

الدوسري: الجوجيتسو وضعنا بين الكبار

هنأ عبد المحسن الدوسري الأمين العام بالوكالة لهيئة الرياضة العامة، رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، على النتائج الطيبة التي حققها المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية، معتبرا أن عمر الاتحاد القصير لم يمنعه من التميز بين الاتحادات الأخرى، مرجعا ذلك إلى الجهد الذي بذل وتنظيم الاتحاد للعلاقة مع منسوبيه ليؤدي ذلك إلى هذه النتائج.

وقال: أي مشاركة للجوجيتسو في آسيا في (الشاطئية أو الصالات المغلقة) أو في الآسياد يثبت وجوده، وهم أهل الذهب، ونتمنى لهم التوفيق، واللعبة تستمر في إنتاج الأبطال لأنها تملك قاعدة كبيرة ونأمل أن نرى هذه اللعبة في الأولمبياد قريبا.

واعتبر الدوسري أن الجوجيتسو بفضل إنجازاته في (الآسياد) وضع الدولة في تصنيف جيد مع الدول الكبيرة، بالرغم من أن اللعبة تشارك لأول مرة، لكنهم كالعهد بهم ظهروا بشكل مشرف يعكس حجم ما تم إنجازه، وانتشار اللعبة وحجم الدول المشاركة في الجوجيتسو يعود لاهتمام الإمارات باللعبة وإسهامها في انتشارها في كل القارة. جاكرتا - البيان الرياضي

الجوجيتسو منجم الذهب

وصف محمد المرزوقي مدير إدارة التسويق والمالية باتحاد الجوجيتسو، اللعبة بمنجم الذهب الدائم للدولة في كل الأوقات، وقال: فخورون بالمستوى الذي قدمه منتخبنا في دورة الألعاب الآسيوية التي تتواجد فيها اللعبة للمرة الأولى، ورغم فارق السن بين عدد من لاعبينا في بعض الأوزان مع المنافسين إلا أنهم كانوا على قدر التحدي، لأنهم يملكون القدرات العالية وتم تحضيرهم بشكل مميز من خلال إعداد بدأ من 4 سنوات، ووصل مراحله الأخيرة منذ ألعاب تركمانستان في العام الماضي.

وأضاف: إنجازات الجوجيتسو نتاج لدعم القيادة الرشيدة وجهود عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحاد والإدارة التنفيذية بالاتحاد، واللعبة مثلما كانت حاضرة بقوة في الماضي وفي جاكرتا ستظل تحافظ على تميزها في المحافل الخارجية في المستقبل كذلك.