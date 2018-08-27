تقديم انطلاقة مسابقات رجال اليد في الموسم الجديد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعلن نبيل عاشور الأمين العام لاتحاد كرة اليد، أن لجنة المسابقات في الاتحاد برئاسة داوود المليح، قد أجرت بعض التعديلات على مواعيد بطولات الرجال للموسم 2018/‏ 2019، الذي سينطلق في 14 سبتمبر المقبل، ويختتم في 22 مايو 1019، ويتضمن 6 مسابقات وهي: كأس الإمارات وكأس السوبر الإماراتي وكأس السوبر البحريني الإماراتي والدوري العام وكأس نائب رئيس الدولة وكأس رئيس الدولة، بمشاركة 9 فرق بعد انضمام فرق الوحدة والظفرة وبني ياس للمشاركة بهذا الموسم لأول مرة.

وأشار نبيل إلى أن التعديل قد طال بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، بتقديم الموعد السابق، الذي كان مقرراً خلال الفترة من 15 مارس ولغاية 12 أبريل، ليقام بموعده الجديد من 28 ديسمبر وحتى 25 يناير المقبل، وعلى ضوء هذا التقديم تم تعديل برمجة بطولة الدوري العام، التي تنطلق 7 ديسمبر، حيث ستقام 4 جولات فقط، ثم يتوقف لمدة 40 يوماً، تقام بهذه الفترة مباريات بطولة كأس نائب رئيس الدولة، ويعود الدوري بجولته الخامسة في الأول من شهر فبراير 2019 ويستمر لغاية الثاني عشر من شهر أبريل.

وتقام بعدها بطولة كأس رئيس الدولة، التي تستمر لغاية 20 مايو، وتشكل مسك ختام الموسم، وأكد نبيل أن تقديم موعد إقامة بطولة كأس نائب رئيس الدولة، وتقتصر المشاركة فيها على اللاعبين المواطنين، من أجل السماح لبعض لاعبي الأندية المحترفين فيها للمشاركة مع فرقهم الوطنية في بطولة كأس العالم، والمقرر إقامتها بتلك الفترة في ألمانيا والدنمارك، هذا إلى جانب مشاركة الشارقة في بطولة الأندية الآسيوية في الأردن، تعكس حرصنا على عدم ابتعاد اللاعبين وإفراغ ساحات اللعبة عن المباريات.