جاني:أبطالنا كانوا على قدر المسؤولية

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

أكد نائب رئيس الوفد الرياضي لبعثة الإمارات العميد «م» عبد الملك جاني أن أبطال الإمارات المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية وضعوا علم الإمارات نصب أعينهم وكانوا على قدر المسؤولية وهم يحصدون المزيد من الميداليات سواء في الجوجيتسو أو الدراجات المائية أو في مسابقة الرماية في مسابقة الأسكيت، متقدماً بالتهنئة الخالصة إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات وكل المقيمين على أرض الإمارات الطيبة على هذا الإنجاز الآسيوي الذي جاء نتاج عمل دؤوب وإخلاص وتفان.

تصريح

وقال جاني في تصريحات صحافية: «أبطال الإمارات وضعوا اسم الدولة نصب أعينهم، فكانت هذه الحصيلة الطيبة من الميدالية التي جاءت نتاج عمل جماعي مشترك ساهم فيه الكل». وأشار عبد الملك جاني إلى أن أبطال الإمارات وضعوا في اعتبارهم العنوان الأبرز هو الوصول إلى منصات التتويج.

دور

وأثنى عبد الملك على الدور الكبير الذي قامت به اللجنة الأولمبية الوطنية وكذلك الهيئة العامة للرياضة، وصولاً لتحقيق هذا الإنجاز.