فرمان: أوزان أكثر في 2022

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

أكد حيدر فرمان مدير الألعاب الآسيوية في المجلس الأولمبي الآسيوي أن من الأفضل إضافة أوزان أخرى في لعبة الجوجيتسو في آسياد هانغجو بالصين 2022، مشيراً إلى أن ذلك يرجع إلى ما يقرره المجلس بالتشاور مع الجهة المضيفة، وثمن الإضافة الكبيرة التي حققتها اللعبة في الألعاب الآسيوية في جاكرتا من حيث المستوى والتنظيم وعدد المشاركين، فضلاً عن الحضور الجماهيري الكبير الذي يكشف حجم انتشار اللعبة في القارة.

وقال: الجوجيتسو من الألعاب الحديثة في الآسياد، وسبق أن ظهرت قارياً في الألعاب الشاطئية وانتقلت إلى الصالات المغلقة، وعلى هذا الأساس تم تقييم اللعبة وبسبب التطور الكبير الذي حققته اللعبة على المستوى الآسيوي والدولي رأينا أنها من الضروري أن تكون ضمن الآسياد.