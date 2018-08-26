الإمارات تتصدر منافسات الجوجيتسو في آسياد جاكرتا

المصدر: وام

تصدرت دولة الإمارات منافسات رياضة الجوجيتسو في دورة الألعاب الاسيوية المقامة في جاكرتا برصيد 9 ميداليات متنوعة منها ميداليتان ذهبيتان و5 ميداليات فضية وميداليتان برونزيتان.

و فقد منتخبنا فرصة إضافة ميدالية ذهبية جديدة لرصيده اليوم في ختام المنافسات بعد تعرض اللاعب خلفان بالهول لإصابة في الكاحل قبل انطلاق نهائي وزن85 كجم ليتوج منافسه الأردني حيدر الرشيد بالميدالية الذهبية بانسحاب بالهول للإصابة مكتفيا بالميدالية الفضية.

و في وزن 77 كجم حقق محمد القبيسي الميدالية البرونزية بينما توج بالذهبية القيرغيزي نور سلطان والفضية الكازاخستاني رسلان.

و توجه خلفان بالهول بالشكر إلى الجميع على الدعم الذي وجده مؤكدا أن عدم حصوله على المركز الأول لن يمنعه من الاحتفال بالميدالية الفضية التي تعتبر إنجازا يفخر به خاصة أنه حققه في حدث رياضي قاري بحجم "الآسياد".

و أهدى بالهول الميدالية الفضية وإنجازات المنتخب إلى القيادة الرشيدة وأسرة الجوجيتسو في الدولة و شعب الإمارات مؤكدا أن المنتخب أسرة واحدة و كان الدعم كبيرا من الجميع قبل وبعد التتويج.

و أكد حيدر فرمان مدير الألعاب الآسيوية في المجلس الأولمبي الآسيوي أنه من الممكن إضافة أوزان ’خرى في لعبة الجوجيتسو في أسياد هانغجو بالصين 2022 مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى ما يقرره المجلس بالتشاور مع الجهة المضيفة.

و ثمن الإضافة الكبيرة التي حققتها اللعبة في الألعاب الآسيوية في جاكرتا من حيث المستوى والتنظيم وعدد المشاركين فضلا عن الحضور الجماهيري الكبير الذي يكشف حجم انتشارها في القارة.

و قال فرمان إن الجوجيتسو من الألعاب الحديثة في الأسياد وسبق أن ظهرت قاريا في الألعاب الشاطئية وانتقلت إلى الصالات المغلقة وعلى هذا الأساس تم تقييم اللعبة بسبب التطور الكبير الذي حققته على المستويين الآسيوي والدولي ووجدنا أنه من الضروري أن تكون ضمن الأسياد بسبب انتشارها الكبير وشعبيتها المتزايدة في القارة إضافة إلى عدد اللاعبين وبرامج التطوير والفعالية الكبيرة للاتحاد الآسيوي للعبة.

و أهدى يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو إنجازات المنتخب في "الآسياد" إلى القيادة الرشيدة مؤكدا أن كل ما حققته اللعبة في هذا المحفل أو في مشاركاتها السابقة قاريا ودوليا يأتي نتيجة للدعم الكبير الذي تحظى به اللعبة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

و توجه بالشكر إلى عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحاد و أعضاء مجلس الإدارة وأسرة الجوجيتسو على ما تحقق كونه ثمرة الجهود التي بذلها الاتحاد في الفترة الماضية على صعيد نشر للعبة وتوسيع قاعدتها .. وأشاد بالتنظيم الراقي للاتحاد الآسيوي برئاسة عبد المنعم الهاشمي.

من جانبه أعرب محمد حسين المرزوقي مدير ادارة التسويق والمالية باتحاد الامارات للجوجيتسو عن فخره بالمستوي الذي قدمه منتخبنا في دورة الألعاب الآسيوية التي تتواجد فيها اللعبة للمرة الأولى .

وهنأ عبد المحسن الدوسري الأمين العام بالوكالة للهيئة العامة للرياضة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالنتائج الطيبة التي حققها المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية معتبرا أن عمر الاتحاد القصير لم يمنعه من التميز.