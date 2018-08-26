«طاولة الشارقة» يعسكر في الصين

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

غادرت مساء أول من أمس، بعثة فريق كرة الطاولة في نادي الشارقة، لإقامة معسكر تحضيري في مدينة شنغهاي بجمهورية الصين، ويستمر حتى السادس من الشهر القادم، وذلك في إطار خطة إدارة الألعاب الفردية لتأهيل وتطوير فرقها للموسم الرياضي الجديد. يقود البعثة أحمد الحمادي إداري الفريق إلى جانب المدربين أسامة وأشرف عباس و10 لاعبين وقع عليهم الاختيار، وذلك بهدف الاستعداد والتحضير واكتساب مهارات جديدة؛ تمهيداً لانطلاقة الموسم الجديد والاستفادة من المدرسة الصينية الرائدة في لعبة كرة الطاولة والمصنفة في المركز الأول.

وأوضح المهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية، أن خطة الإدارة هي تطوير جميع الفرق للموسم الجديد، بصورة تتناسب مع طموحات الإدارة في التتويج والحصول على المراكز الأولى، وإضافة المزيد من الإنجازات للنادي. وتابع: المعسكر يهدف لتطوير وتأهيل اللاعبين، وذلك عن طريق الاحتكاك بالمدارس المختلفة، الصين من الدول الرائدة في لعبة كرة الطاولة وهي مصنفة عالمياً وتحتل المركز الأول، لذا جاء اختيارنا لمعسكر كرة الطاولة فيها.