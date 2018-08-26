«الخليج لناشئي السلة» تنطلق في دبي اليوم

المصدر: دبي- ياسر قاسم

تفتتح اليوم في دبي النسخة السادسة لبطولة الخليج للناشئين لكرة السلة تحت 16 سنة، المؤهلة لنهائيات آسيا، بمشاركة 5 منتخبات وتستمر حتى الجمعة المقبل، وتقام مبارياتها بصالة نادي شباب الأهلي- فرع النهدة، وتقام من مرحلة واحدة بعكس ما كان متبعاً في تصفيات الرجال والشباب، على أن يتأهل الأول والثاني إلى نهائيات آسيا للناشئين.

ويستهل منتخبنا الوطني مشواره بمواجهة نظيره السعودي في السابعة والربع مساءً، واستعد منتخبنا للبطولة بمعسكر خارجي قبل إجازة العيد امتد لـ 20 يوماً في تركيا، واستمر في تدريباته بعد العودة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب سالم عتيق ومساعده أيوب أحمد، ويضم المنتخب 12 لاعباً هم عبد العزيز خليفة، ويوسف وسيم، وحمد الحنيبي، وفهد علي، وسلطان الدرمكي، وعبدالله فيروز، وغيث السويدي، ووليد خالد، وحمدان مطر، وسيف حيدر، وراشد سيف، وسيف أحمد.

ووصف المدرب الوطني سالم عتيق الظاهري المباراة، بأنها خطوة مهمة على طريق الصعود لنهائيات آسيا تحت 16 سنة التي ستقام العام القادم، وقال إن منتخبات الإمارات والسعودية والبحرين تملك حظوظاً أفضل لحجز بطاقتي التأهل.