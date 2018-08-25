اللنجاوي يتزين بذهبية الدراجات المائية

المصدر: جاكرتا - عماد الدين إبراهيم

أهدى لاعب منتخب الإمارات للدراجات المائية، الإمارات أول ميدالية ذهبية في مسابقة الدراجات، خلال المنافسة التي أقيمت أمس في العاصمة الإندونيسية جاكرتا ضمن فعاليات دورة الألعاب في نسختها الـ18 المقامة حالياً في إندونيسيا، إذ نجح البطل الذهبي اللنجاوي في تخطي الصعاب وتحقيق هذا الإنجاز بعد تفوقه على نجوم عالميين في الدورة خاصة الثنائي الإندونيسي إيرو واكسا والتايلاندي سوباك والصيني «وو».

وتمكن اللنجاوي من التفوق على منافسيه في الجولة الحاسمة بعدما قدم أداءً رائعاً ومستوى مميزاً أبهر به الجميع، ليهدي بذلك الإمارات والعرب أول ميدالية ذهبية في مسابقة الدراجات المائية في الدورة. وخاض اللنجاوي الجولة الأخيرة في المنافسة متصدراً للترتيب العام، على الرغم من أن البداية لم تكن في مصلحته ليدخل في الدقائق الأولى من السباق في المركز السادس، قبل أن ينجح في آخر خمس دقائق تخطي نجوم العالم وصولاً إلى المركز الثالث بفارق جيد، وهو الأمر الذي كفل له الفوز بالميدالية الذهبية.

تعاون كبير

من جهته أهدى معالي حميد القطامي، رئيس وفد الدولة المشارك في «آسياد جاكرتا»، الإنجاز الذي تحقق إلى القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الفوز الذي تحقق ثمرة الجهود والتعاون الكبير بين مختلف الهيئات المؤسسات الرياضية في الدولة، سواء كانت اللجنة الأولمبية الوطنية، أو الهيئة العامة للرياضة أو الاتحادات الرياضية أو الأندية، واصفاً الفوز بأنه سيكون حافزاً ودافعاً للجميع في كافة مكونات الرياضة في الدولة، لأجل مواصلة مسيرة الإنجازات وتشريف الدولة في مخالف البطولات والمحاف القارية والإقليمية والدولية وهي جهود تحظى بدعم ورعاية كاملة من قيادتنا الرشيدة».

هدية العيد

فيما اعتبر البطل علي اللنجاوي فوزه بالميدالية الذهبية هدية العيد للقيادة الرشيدة، وقال في تصريحات صحافية: «الفوز الذي تحقق جاء بفضل تضافر كافة الجهود سواء على المستوى الإداري أو الفني أو الإعلامي، فالكل كان له نصيب في الإنجاز فهي جهود الجميع قمت بدوري بترجمتها إلى ميدالية ذهبية؛ لأنه مهما كان يملك من قدرات لن يستطيع أن يحقق ما حققه. وأشار اللنجاوي إلى أن روح الفريق والأسرة الواحدة هو سر التفوق والإنجاز».

ثمرة الرعاية

من جهته، أشاد الأمين العام بالوكالة للجنة الأولمبية الوطنية العميد طلال الشنقيطي بهذا الإنجاز، مؤكداً أنه ثمرة الرعاية الكريمة والدعم المتواصل للرياضة والرياضين من القيادة الرشيدة. وأضاف الشنقيطي في تصريحات صحافية: «بفضل هذا الدعم المتواصل نجحت دولة الإمارات في أن تهدي الأشقاء العرب أول ميدالية في الرياضات البحرية في الآسياد». وتابع الشنقيطي: «ميدالية علي اللنجاوي تعد بداية الخير لرياضة الإمارات، حيث توالت بعدها الميداليات من أبطالنا في الجوجيتسو، وهي بشرى خير بأن أبناء الإمارات سيكون لهم الحصاد الوفير من الميداليات الملونة والأرقام والإنجازات خلال هذه الدورة».

مجهودات خارقة

وصف رئيس وفد الألعاب البحرية غانم المري الميدالية التي حققها علي اللنجاوي في الدراجات المائية بأنها تساوي 8 ميداليات ذهبية؛ لأنها جاءت بعد مجهودات خارقة وغير عادية ووسط تحديات كبيرة، ومنافسة أبطال عالم وأسماء كبيرة، خاصة من قبل درّاجي الصين وإندونيسيا، حيث كانوا مع البطل حتى آخر ثانية من الجولة الأخيرة التي كانت بمثابة تحدٍّ خاص للنجاوي. وأضاف المري في تصريحات صحافية: «اللنجاوي كان على قدر على التحدي وحسن الظن به رغم أنه دخل الجولة الأخيرة متصدراً الترتيب العام، فإن البداية لم تكن في مصلحته بسبب المخالفة التي سجلت له فحرمته من مواصلة التميز منذ البداية».

حميد القطامي: الإنجاز ثمرة روح الفريق والأسرة

ترجمة

أكد أحمد الطيب، مدير وفدنا الرياضي، أن ميدالية علي اللنجاوي فاتحة خير للألعاب الأخرى التي نشارك بها في الدورة، وهي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الرياضة في الدولة من الأولويات.

«الأسكيت» يبحث عن إنجاز

يدشن منتخب الإمارات لرماية الاسكيت المكون من الثنائي سيف بن فطيس المنصوري ومحمد حسين، مشاركته في بطولة الرماية التي تُقام في مدينة بالمبانج الإندونيسية ضمن دورة الألعاب الآسيوية في نسختها الـ 18، بحثاً عن إنجاز جديد لرياضة الإمارات في هذه الدورة، حيث يقوم كل منهما بإطلاق طلقاته على 125 طبقاً في 5 جولات في المرحلة التأهيلية على مدار اليوم وغداً الذي في نهايته يخوض المتأهلون نهائي البطولة.

تدرب بن فطيس وحسين تدريباً رسمياً أمس على ميدان الرماية الذي سيخوضان عليه البطولة صباح اليوم.

المطروشي رابعاً في التجديف

غادر اللاعب حمد المطروشي بطولة فردي التجديف، بعد أن حل رابعاً في ترتيب سباق الفرصة الأخيرة المؤهل للنهائي ما أفقده فرصة التأهل للنهائي.

وأبدى المدرب الجزائري لمنتخب الإمارات للتجديف سيد علي، رضاه عن المستوى الفني الذي قدمه المطروشي في البطولة في المشاركة الأولى للمنتخب الإماراتي للتجديف في آسياد، مشيراً إلى أن منتخب التجديف الثلاثي المكون من المطروشي وثنائي زوجي التجديف أحمد الحمادي ومبارك الياسي استفاد فوائد لا تُحصى من المشاركة في آسياد 18. وأضاف «المستقبل أمام هؤلاء الفتية المتميزين وقد أضافت لهم المشاركة والاحتكاك في مواجهة أفضل اللاعبين المصنفين عالمياً من الهند وكوريا والصين واليابان في هذه البطولة كثيراً وعززت من ثقتهم بأنفسهم ومعنوياتهم عالية لخوض الاستحقاقات المقبلة».

وفاء وسلوى خارج «المسدس»

غادر ثنائي منتخب الإمارات في رماية المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار، وفاء آل علي وسلوى الظاهري بطولة فردي السيدات رغم تحقيقهما معدلين جيدين 556 نقطة لآل علي، و553 نقطة للظاهري من المعدل الكلي البالغ 600 نقطة، ولم يكن معدلاهما كافيين للتربع في مثلث الكبار.

من جانبه، أكد مدرب منتخب الإمارات لرماية المسدس الهوائي للسيدات حسن محسن استفادة المنتخب الكبيرة من اللعب أمام أفضل الراميات في آسيا المصنفات عالمياً أمثال الهندية مانو والصينية وانغ كيان. وأضاف في تصريحات صحافية «نشكر مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة لدعمها المتواصل وتوفيرها كل احتياجات منتخب رماية السيدات».

تقدير

عبد المحسن الدوسري: شكراً أبطال الإمارات

أكد الأمين العام بالوكالة للهيئة العامة للرياضة عبدالمحسن فهد الدوسري سعادته الكبيرة بإهداء رياضتي الجوجيتسو والدراجات المائية، الإمارات أول 5 ميداليات، منها ميداليتان ذهبيتان و3 ميداليات فضية في الدورة، فضلاً عن تأهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم للمرحلة المقبلة في مسابقة كرة القدم، مشيراً إلى أنه يأمل حصد المزيد من الميداليات خلال المنافسات المقبلة، معتبراً أن حصد هذا العدد من الميداليات دفعة واحدة في يوم واحد سيعطي بقية رياضيي الإمارات المشاركين في الدورة دفعة معنوية كبيرة للسير في ذات الطريق والمنافسة على الميداليات والوصول إلى منصات التتويج.

وقال الدوسري في تصريحات صحافية «نبارك لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والدراجات المائية هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق أمس ونتمنى المزيد من الميداليات سواء في الجوجيتسو أو الدراجات المائية أو الألعاب الأخرى التي ستبدأ منافساتها أيضاً مثل الكاراتيه وألعاب القوى». وأكد الدوسري ثقته بقدرة أبطال الإمارات على حصد المزيد من الميداليات. وأشار الدوسري إلى أنهم في البعثة الإماراتية تلقوا اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس اللجنة الأولمبية، رئيس بعثة الإمارات المشاركة في الدورة، حميد القطامي هنأ فيها البعثة بهذا الإنجاز.جاكرتا - البيان الرياضي

حصاد

جاني: يوم سعيد لرياضتنا

وصف نائب رئيس الوفد الرياضي لدولة الإمارات، العميد م عبدالملك جاني حصد بعثة الإمارات خمس ميداليات أمس من خلال مسابقتي الجوجيتسو والدراجات المائية بأنه يوم السعد لرياضة الإمارات، واصفاً هذه الحصيلة من الميداليات بأنها نتاج للجهد الكبير الذي تبذله هذه الاتحادات، مهنئناً قيادة وشعب الإمارات بهذا الإنجاز. جاكرتا - البيان الرياضي