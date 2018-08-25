4 ميداليات لجوجيتسو الإمارات في «الآسياد»

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

حصد منتخب الجوجيتسو ذهبية و3 فضيات في اليوم الأول من المنافسات في دورة الألعاب الآسيوية (الآسياد) أمس، ليحقق أول 4 ميداليات ملونة ويتصدر المنافسة، التي قدم فيها المنتخب مستوى مميزاً في الأوزان الثلاثة التي أقيمت منافساتها أمس، وحضر فيها لاعبوه حتى النهائي. وفاز حمد نواد بالذهبية في نهائي جمعه مع خالد اسكندر البلوشي في وزن (56 كغم)، لينال البلوشي فضية الوزن. وحصل كل من طالب الكربي ومهرة الهنائي على فضية في وزن كل 69 كغم و49 كغم على التوالي.

وكانت لحظات رائعة وتاريخية لوفد الدولة، عندما عزف النشيد الوطني لحظة تتويج البطل حمد نواد بالميدالية الذهبية في هذا الكرنفال الأولمبي القاري الكبير، ليؤكد الجوجيتسو من جديد علو كعبه في المحافل القارية والدولية.

أول ذهبية

وكان حمد نواد قد نجح في التتويج بأول ذهبية، بعد مواجهة إماراتية إماراتية صرفة في نهائي وزن 56 كغم توج حمد نواد، بعد انسحاب خالد البلوشي الذي نال الفضية، بداعي الإصابة في النهائي، ونال البرونزيتين في هذا الوزن التركمانستاني ميردوف كمال بعد فوزه على المنغولي اولزيت توكوخ، والكازخستاني نورزان سيدوالي على حساب الأزبكستاني أميروف كمال.

وتأهل حمد نواد إلى المباراة النهائية، بعد تغلبه على المنغولي اولزيت توكوخ (2 ـ0)، وكان نواد قد تفوق قبل ذلك على القرغيزستاني أريث بيكيشوف (2-0)، وعلى الأوزبكي أكمل أميروف بالأفضلية، ليؤكد بذلك مواجهته للبلوشي في النهائي، وحسم الإمارات لذهبية وفضية وزن 56 كغم.

مهرة الهنائي على منصة التتويج | البيان

أداء مثير

وتمكن البلوشي من تقديم أداء مثير ليخطف الإعجاب، واستطاع أن يتغلب في طريقه إلى النهائي على الفيتنامي هونغ سون داو بفارق نقطتين (2-0)، والأزبكستاني دوستون روزييف (4-0) والكازخستاني نورزان سيدوالي في الدور نصف النهائي (5-0)، وكان البلوشي أول من أكد حصوله على ميدالية ملونة من بين أفراد المنتخب بضمان مقعده في النهائي مبكرا.

فضية الهنائي

وحققت مهرة الهنائي فضية وزن 49 كغم سيدات، الذي ذهبت ميداليته الذهبية إلى الكمبودية جيسا خان التي واجهتها في النهائي، ونالت البرونزيتين الفيتنامية ثي ثانه مينه دونغ بتغلبها علي وديمة اليافعي، والثانية الفلبينية مارجريتا اوشوا على حساب مواطنتها جينا نابوليس. وكانت الهنائي قد تمكنت من حسم الجولة الأولى بالفوز على الأفغانية أريفا سنجار، ثم قامت بإخراج المنغولية بياما مونكجرال بالأفضلية، قبل أن تعبر بقوة في الدور قبل النهائي على حساب الفيتنامية ثي ثانه مينه دونغ (14-0).

كما نال طالب الكربي فضية 69 كغم، الذي حقق الميدالية الذهبية فيه القرغيزستاني يولو توركان باجيانباي، ونال البرونزيتين الكازاخستاني نارتاي كازكوف بتغلبه التركمانستاني هوجيماروف جليل، والتايلندي بان بوت بعد فوزه علي القرغيزستاني زاكشيليك يورانوف.

تفوق الكربي

وتفوق الكربي على عبد الملك المردي من السعودية بنتيجة 1-0، قبل الانتصار على زاكشيليك يورانوف من قيرغيزستان بالنقاط (2-0) والكازاخستاني نارتاي كازكوف (2-1) في طريقه للنهائي.

وكانت وديمة اليافعي تعافت من هزيمة ربع النهائي أمام الفلبينية جينا نابوليس، لتتأهل إلى المنافسة على الميدالية البرونزية بفوزها على الإيرانية نهاد بيرهادي، وبالمقابل عانى حميد الكعبي من هزيمة مفاجئة في الدور الأول أمام الكمبودي فيفادانا هاو، بعد بادر بالسيطرة على البساط لكن الوضع تحول بعد 30 ثانية ليغادر مبكرا.

6

يدخل المنتخب منافسات اليوم بـ6 لاعبين، حيث تخوض بشائر المطروشي وحصة الشامسي نزالات وزن 62 سيدات، وعمر الفضلي وسعيد المزروعي في وزن 62، وفيصل الكتبي وزايد الكعبي 94.

طموح

البطران: متفائلون بتحقيق المزيد

وصف يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو ما تحقق في اليوم الأول بالمرضي، مؤكداً أنهم متفائلون بتحقيق نتائج جيدة اليوم وغداً، وهنأ أصحاب الميداليات في اليوم الأول، مشيدا بما قدموه، وبروح اللاعبين، مبينا أن الدعم الذي وجده المنتخب والتجهيز الكبير يقف خلف المستويات التي يقدمها اللاعبون في البساط.

وثمن البطران التواجد الكبير لبعثة الدولة في افتتاح المنافسات ومساندتهم للمنتخب، كما قدم الشكر لكل أسرة اتحاد اللعبة على ما قاموا به من جهد في الفترة الماضية خلال الإعداد، أو منذ وصول البعثة إلى جاكرتا، حيث كان في استقبالها بجانبه محمد المرزوقي مدير إدارة التسويق والمالية وأحمد الطيب مدير الوفد الرياضي.جاكرتا- البيان الرياضي

وفد

حضور كبير للبعثة الإدارية

شهد اليوم الأول من منافسات الجوجيتسو، حضورا كبيرا للوفد الإداري ببعثة الدولة، تقدمه العميد عبد الملك جاني، مدير الأكاديمية الأولمبية الوطنية نائب رئيس وفد الدولة، وعبد المحسن الدوسري الأمين العام بالوكالة لهيئة الرياضة العامة، والمستشار أحمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية. وشكل هذا التواجد الذي رافقه حضور جميع أعضاء بعثة الجوجيتسو دعما كبيرا للاعبين. جاكرتا- البيان الرياضي

سعادة

المرزوقي: سعداء بما قدمه نجوم المنتخب

أكد محمد المرزوقي أن ما قدمه نجوم المنتخب في اليوم الأول من مستوى عال في الآسياد، يترجم العمل الكبير والجهود التي يقوم بها الاتحاد، مشيراً إلى أن استهلال بنت الإمارات للإنجازات في هذا المحفل القاري يمثل قلادة شرف، وهنأ المرزوقي جميع اللاعبين على المستويات التي قدموها، مؤكدا أن القادم أفضل.

وأضاف: فخورون بنتائج اليوم الأول وأن نستمع للنشيد الوطني يعزف في الآسياد عند تتويج نواد بالذهبية، ونحن سعداء جداً وفي قمة الفخر ببدء حصاد الميداليات على يد الفتاة الإماراتية، ونحن أكثر فخرا بأن يكون نهائي وزن 56 إماراتيا خالصا في هذا المحفل الأولمبي الأكبر في القارة، وجوجيتسو الإمارات كان وما زال ملك الإنجازات وحصاد الذهب في المحافل القارية والدولية.جاكرتا- البيان الرياضي

حمد نواد: فخور بالذهـبية

أكد حمد نواد البطل المتوج بالميدالية الذهبية، أنه سعيد بأول إنجاز للدولة في الآسياد، وأنه فخور ببلده وبنفسه، غير أن الميدالية الذهبية التي توج بها حمد نواد أمس والتي ازدان بها الوطن، لم تكن هي الأولى له في المحافل الدولية، حيث سبق له أن حقق ذهبية بطولة العالم للشباب والناشئين في 2017، وذهبية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو هذا العام، ليكون إنجازه الجديد بالأمس تأكيداً على أنه رجل التحديات الكبيرة والإنجازات الفخمة.

حمد نواد بدا فخوراً بهذا الإنجاز الذي أهداه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الداعم الأول للشباب والرياضة والجوجيتسو على وجه الخصوص. كما قدم شكره إلى عبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الجوجيتسو وأسرة الاتحاد على توفير كل من شأنه أن يجعلهم كلاعبين يتواجدون في منصات التتويج، ووجه إهداءً خاص إلى والدته التي تدعمه باستمرار.

داعم رئيس

وقال نواد: سوف أضع هذه الميدالية وأعلقها على باب منزلي ليراها الجميع، اتصلت بوالدتي التي كانت داعمي الرئيسي، بعد فوزي بوقت قصير وكانت تصرخ بفرح، لقد كانت تتابع النزالات، وأنا سعيد جداً بنفسي وبلدي، لا يمكن أن أصف إحساسي في هذه اللحظات، فأنا في قمة السعادة والفخر لأنني ترجمت وزملائي الجهود التي بذلت معنا والدعم الذي وجدناه إلى إنجازات جديدة نرد بها القليل من فضل قيادتنا الرشيدة ووطننا علينا، الجميع قدم مستوى عالياً وتواجدنا في نهائيات الأوزان الثلاثة أمس، وهذا يعكس التحضير الجيد الذي وجدناه قبل (الاسياد). وتابع: سعادتي كبيرة بهذا التتويج لأنه في بطولة آسيوية أولمبية، أهنئ جميع زملائي في المنتخب، والأمل كبير في زملائي الذين سيلعبون اليوم وغداً في حصد المزيد من الميداليات.

علياء تتطلع إلى التتويج في «أم الألعاب» اليوم

تستهل عداءة منتخب الإمارات لألعاب القوى علياء محمد سعيد اليوم مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية وذلك من خلال الظهور في سباق 10000 متر جرياً، إذ يعول الجميع على علياء للفوز بميدالية ملونة في هذا السباق.

علياء سعيد تسعى إلى إنجاز جديد | البيان

في بداية مشوار منتخب الإمارات لألعاب القوى في بطولة «أم الألعاب»في الدورة. من جهته أكد إداري منتخب الإمارات لألعاب القوى يوسف سرواشي جاهزية العداءة علياء للمشاركة في الدورة وتقديم الأفضل والتمثيل المشرف لدولة الإمارات. جاكرتا - البيان الرياضي

منتخب القوس والسهم يودع جاكرتا

منتخب القوس والسهم يكتفي باكتساب الخبرة | البيان

ودع منتخب الإمارات للقوس والسهم «رجال وسيدات» دورة الألعاب الآسيوية بعد خسارته أمس في مسابقة الزوجي المختلط في دور الـ24، أمام منافسه منتخب بنغلاديش، حيث شارك المنتخب في مسابقة الزوجي باللاعب حمدان المنصوري واللاعبة علياء الأحمد، وعلى الرغم من خروجه من المنافسة إلا أن المنتخب الذي يقوده كل من: المدرب السوداني مجاهد آدم إسماعيل، والمدربة المصرية الدكتورة سهى محمد، قدم مستوي. جاكرتا - البيان الرياضي