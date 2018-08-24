الكعبي يودّع مسابقة الأطباق المزدوجة مرفوع الرأس

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

ودع البطل الإماراتي خالد الكعبي بطولة رماية الأطباق المزدوجة (دبل تراب) مرفوع الرأس بعد أن قدم مستوى رفيعاً نال إعجاب الجميع في بطولة الرماية للأطباق المزدوجة التي جرت أمس ضمن دورة الألعاب الآسيوية، وكان الكعبي قد تأهل لنهائي البطولة متفوقاً في عدد النقاط على كبار رماة القارة الصفراء المصنفين عالمياً، أمثال المصنف الأول في العالم الهندي ميتال والكويتي أحمد العفاسي والصيني شين، محرزاً 137 نقطة من مجموع 150 هي عدد الأطباق الكلية التي يرمي رماة البطولة عليها بمعدل 30 طبقاً في كل جولة من الجولات الخمس، وقد تصدر الكعبي مرتين في الجولتين الثالثة والرابعة على جميع المشاركين.

نتائج الكعبي

وكانت نتائج الكعبي في الجولات الخمس التأهيلية قد جاءت على النحو التالي: 26 و27 و28 و29 و27 وبهذه النتائج تمكن من بلوغ النهائي في المركز الخامس بعد أن خاض جولة ترجيحية مع الرامي الكوري هوانج لفك الاشتباك في المركز الخامس الذي تقاسماه بنفس رصيد النقاط، وفاز الكعبي على هوانغ وحل خامساً.

وفي المواجهة النهائية التي جرت عصر أمس على ميدان الرماية في القرية الأولمبية بمدينة بالمبانج لم يتمكن الكعبي من المحافظة على تركيزه وتفوقه وضلت رصاصاته إصابة 6 أطباق في نهائي البطولة ليحل أخيراً في المركز السادس برصيد 24 من 30 نقطة، ما أخرجه من المسابقة في أكبر مفاجآتها. وسيخوض الثنائي الإماراتي في رماية الإسكيت سيف بن فطيس المنصوري ومحمد حسين بطولة رماية الإسكيت (الأبراج) غدا و بعد غد حيث يستهدف الثنائي 125 طبقاً مقسمة على 5 جولات خلال يومين.

رماية المسدس

وعلى جانب آخر، يخوض ثنائي منتخب الإمارات لرماية المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار وفاء آل علي وسلوى سعيد مسابقة فردي الرماية للسيدات صباح اليوم ضمن دورة الألعاب الآسيوية، وذلك بحثا عن تحقيق إنجاز في هذه المسابقة لتعويض خسارة رفاقهما في الجولات السابقة من بطولتي الزوجي المختلط وفردي الرجال والسيدات لمسابقة المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار، وخاضت سلوى ووفاء أكثر من حصة تدريبية رسمية ومكتملة تحت القيادة الفنية للمدرب حسن محسن من أجل تعزيز مستوى التركيز واللياقة.