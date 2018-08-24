«دولي الجوجيتسو» يبارك انضمام رياضة النبلاء للألعاب الآسيوية

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

عبر رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو عن سعادته الكبيرة بانضمام اللعبة لـ«الآسياد» للمرة الأولي، مؤكداً أن رياضة النبلاء خطت خطوات كبيرة في القارة بعد أو وصل عدد أعضائها 30 دولة مرشحين للزيادة، مشيراً إلى أن مشاركة 28 دولة تمثل قفزة كبيرة وعدد مميز، متمنياً أن يكتمل عقد جميع دول القارة في الاتحاد القاري قريباً، وقال باناجياتوس: «فخورون باجتماع الأسرة الآسيوية في هذا المحفل، والذي يمثل نقلة كبيرة، ونأمل أن نخطو الخطوة الكبرى بالتواجد في أولمبياد 2024 للمرة الأولى كذلك، نحتاج لعمل كبير لبلوغ هذه الغاية، وسنبذل كل الجهود حتى نحقق هذا الهدف».

ودشن الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو فعالياته في (الآسياد) بالاجتماع الفني الذي عقد أول من أمس، بحضور اليوناني باناجياتوس ثيودوروبولوس رئيس الاتحاد الدولي، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الجوجيتسو الأمين العام للاتحادين الدولي والآسيوي، وممثلي الاتحادات الأعضاء الـ30 في القارة ومن بينهم رؤساء الوفود المشاركة، والحكام وولجان الاتحاد الآسيوي المختلفة بجانب اللجنة المنظمة المحلية، وخاطب باناجياتوس وفهد علي المجتمعين مرحبين بهم ومتمنين أن تخرج بالبطولة في أروع صورة.