الشعفار يحضر اجتماع «آسيوي الدراجات»

المصدر: جاكرتا- البيان الرياضي

يصل إلى جاكرتا العاصمة الإندونيسية اليوم، أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات، لحضور اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للدراجات، الذي يقام على هامش دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة، ويهدف الاجتماع إلى مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وكان آخر اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي قد أقيم بدبي في شهر يونيو الماضي وكان قد اعتمد تعديل عدد من اللوائح بما يتماشى مع لائحة الاتحاد الدولي للدراجات، كما سيعقد أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي اجتماعاً هاماً مع رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد الصباح للحديث عن الدراجات الآسيوية، التي شهدت الفترة الأخيرة طفرة في عدد السباقات وقوة المنافسات بين الدول المشاركة.