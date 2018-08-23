الكمالي: طموحاتنا كبيرة في ألعاب القوى

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

وصل أمس، الفوج الأول من منتخبنا الوطني لألعاب القوى إلى جاكرتا للانضمام إلى الوفد الأولمبي المشارك في منافسات دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة المقامة حالياً في إندونيسيا، ويضم الفوج الأول كلاً من الإداري يوسف سرواش واللاعبين محمد عباس درويش وعلياء محمد سعيد وفاطمة الحوسني إلى جانب المدربين جلينا فلاديمير وفلاديمير بوتان، فيما سيلحق بهم الفوج الثاني الموجود حالياً في أوزباكستان والذي يصل إلى جاكرتا في 25 أغسطس الجاري ويضم المدرب الأولمبي سعيد عويطة واللاعبين معيوف حسن وسعود الزعابي.

الكمالي يحث اللاعبين

وحرص المستشار أحمد الكمالي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، على لقاء الفوج الأول قبيل مغادرته بمطار دبي الدولي، ونقل إليهم تحيات وتمنيات سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ومعالي حميد القطامي، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ومعالي محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة وأعضاء مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، وحض الكمالي اللاعبين على بذل الغالي والنفيس في سبيل رفع اسم وعلم دولتنا الغالية خفاقاً في سماء هذا المحفل الرياضي القاري المهم، مؤكداً ثقته الكاملة في البعثة، كما تحدث إلى كل لاعب على حدة، ليطلب منهم تحقيق نتيجة وفق قدراته وقدرات منافسيه.

علياء سعيد تخوض منافسة شرسة | البيان

الاجتماع الفني اليوم

وقال الكمالي إن يوسف سرواش والمدربين سوف يحضران الاجتماع الفني في العاشرة من صباح اليوم في جاكرتا، حيث سيتم في الاجتماع اعتماد التشكيل النهائي والمسابقات والأوراق الثبوتية لكل لاعب ولاعبة وتوزيع الحارات وتثبيت اللاعبين، حيث من المقرر أن تشارك علياء محمد سعيد في سباق 10 آلاف م جري الذي يشهد منافسة نارية ويقام يوم السبت المقبل، حيث من المقرر أن تتنافس علياء مع 34 لاعبة ضمن كوكبة من أبرز لاعبات القارة الصفراء والعالم في مقدمتهن لاعبات البحرين والصين والهند وكوريا واليابان، كما يمكن الدفع بعلياء في سباق 5 آلاف م جري والمقرر له الأربعاء المقبل، ومعها 32 لاعبة منافسة.

المطلوب من اللاعبين

وأضاف: لقد طلبت من اللاعبة فاطمة الحوسني أن تبذل كل طاقتها في سبيل تحقيق رقم قياسي جديد للدولة لأنها تشارك لأول مرة في مسابقات الكبار الآسيوية، لأنها سبق لها المشاركة ضمن فئة الشابات وهذا هو الهدف المنظور سعياً لتطوير مستواها واللحاق بركب آسيا في رماية القرص وليس مطلوباً منها أكثر من هذا، وأما محمد عباس العائد بقوة على حد قول مدربه القرغستاني فإنه سبق له الفوز خليجياً وعربياً وهو بلا شك موهبة ولكنه غاب عن منصات التتويج فترة ونتمنى أن تكون عودته من خلال مشاركة جاكرتا، واستطرد الكمالي: وأما اللاعب سعود الزعابي ومعيوف حسن فقد تقرر ان يشاركا في سباق 800 م جري يوم 28 الجاري، ضمن 36 لاعباً مشاركين، تم توزيعهم على مجموعات خلال التصفيات، التي يتأهل منها أفضل 2 من كل تصفية وأفضل رقمين في الإجمالي، كما يمكن للمدرب أن يدفع بسعود الزعابي في سباق 1500 م جري، والذي سيشهد مشاركة 34 لاعباً يتم اختيار أفضل 4 من كل تصفية وأفضل أربعة أزمنة.

أسف

أبدى المستشار أحمد الكمالي، أسفه الشديد لعدم مشاركة عمر السالفة ونصيب سالمين بسبب الإصابة محملاً المسؤولية للمدرب المشرف على تدريبهما الذي لم يحسن وضع البرنامج الذي يسبق المشاركة في حدث بهذا الحجم وهذه الأهمية.