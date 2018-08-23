الجوجيتسو.. طموحات بلا حدود في الألعاب الآسيوية

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

تنطلق اليوم عملية الوزن لمنافسات الجوجيتسو في دورة الألعاب الآسيوية (الآسياد) بجاكرتا، بأوزان 49 كغ سيدات، التي يمثلنا فيها اللاعبتين وديمة اليافعي ومهرة الهنائي، وعلى مستوى الرجال يشارك حمد نواد وخالد البلوشي في 56 كغ، وطالب الكربي وحميد ياسر الكعبي في وزن 69 كغ، وتنطلق المنافسات رسمياً بالأوزان الثلاثة غداً، بينما يشهد يوم السبت المقبل، نزالات الأوزان 62 كغ سيدات ويمثلنا بشائر المطروشي وحصة الشامسي، وفي وزن 62 كغ رجال عمر الفضلي وسعيد المزروعي، ووزن 94 يتقدم المنافسون فيه، النجم المخضرم فيصل الكتبي ومعه زايد الكعبي، فيما تختتم المنافسات يوم الأحد بوزن 77 كغ، ويمثل منتخبنا فيه محمد القبيسي وسعود الحمادي، وفي وزن 85 كغ يشارك خلفان بالهول ومحمد هيثم، وكانت بعثة منتخب الجوجيتسو وصلت إلي جاكرتا أمس، وحلت بمقر إقامتها بالقرية الأولمبية، بينما اكتمل وصول الدول الـ28 المشاركة في البطولة.

وديمة اليافعي تتطلع لمنصة التتويج | من المصدر

ثقة كبيرة

وأكد يوسف البيرق، مساعد مدير الشؤون الإدارية باتحاد الجوجيتسو عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي أن الترتيبات النهائية لبطولة الجوجيتسو بدأت مراحلها الأخيرة منذ الخميس الماضي بعد وصول وفد الاتحاد الآسيوي والوقوف علي آخر الترتيبات بجانب حضور حفل افتتاح الدورة، وأضاف: نتوقع منافسة قوية وثقتنا كبيرة في لاعبينا ولاعباتنا الذين تم تجهيزهم لهذا الحدث بشكل مثالي، ولفترة طويلة ليصبحوا في قمة الجاهزية من جميع النواحي، كما أن جميع الترتيبات المتعلقة بالمنتخب بشكل خاص أو بقية المنتخبات المشاركة في قمتها وهو ما يجعل الجميع يترقب منافسات قوية.

نقطة تحول

ويبحث لاعبنا عمر الفضلي الذي يمثلنا في وزن 62 كغ السبت المقبل، عن تكرار أدائه البطولي قبل 11 شهراً في دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة في تركمانستان، الذي توجه بالفوز بالميدالية الذهبية، ثم ذهبية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو للشباب والناشئين، بإنجاز جديد في جاكرتا، وقال: كانت الآسيوية في تركمانستان، تجربة لجاكارتا، وحقق فيها منتخبنا أربع ذهبيات وأربع فضيات وست برونزيات ونسعى إلى نتائج مماثلة في جاكرتا، وبالتالي أدرك أن لدي رحلة طويلة إلى الأمام ولكن الفوز بذهبية في عشق أباد كان نقطة مضيئة مهمة في مسيرتي، ستكون دورة الألعاب الآسيوية أكثر فخامة، انه حلم كل رياضي أن يتوج بميدالية في هذا الحدث، وبالنسبة لي بشكل خاص، لأن الجوجيتسو يظهر لأول مرة في (الآسياد).

طموح اليافعي

ومن جانبها، لا تسعى لاعبتنا وديمة اليافعي (18 سنة) لصعود المنصات ومعانقة ذهب البطولات في الجوجيتسو فقط، عندما تدشن مشاركتها في آسياد جاكرتا غداً بوزن 49 كغ، لكنها تتطلع لأن تكون وزميلاتها في المنتخب مهرة الهنائي وبشاير المطروشي وحصة الشامسي، قدوة للفتاة الإماراتية وإبراز قدراتها في المنافسة وحصد الميداليات الملونة، وتقول: شرف كبير أن يتم اختياري ضمن عناصر المنتخب الوطني، ونحن فخورون حقاً بأن تكون اللعبة جزءاً من الألعاب الآسيوية، لقد كنا في معسكر بأبو ظبي نستعد للألعاب منذ شهر يوليو الماضي، وبذلنا قصارى جهدنا لنكون في أفضل حالاتنا خلال المنافسة، وثقتنا بأنفسنا كبيرة، بفضل التحضير المتميز الذي نعمل علي قطف ثماره على البساط.

استعداد تام

وتضيف اليافعي التي فازت بميدالية برونزية من دورة الألعاب الشاطئية الآسيوية الخامسة في فيتنام 2016، في أول حضور لها دولياً: على استعداد تام للعودة إلى اندونيسيا بإنجاز جديد، رغم أنه لا يوجد ضمان للنجاح في أي رياضة، وتضيف اليافعي التي سبق وأن حصلت على جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للإبداع الرياضي في ديسمبر الماضي: أريد وضع أهداف وتحقيقها، سواء كان ذلك في الرياضة أو الحياة، لقد دفعني النجاح الذي حققته إلى البحث عن المزيد، وعن دور أسرتها في دعمها قالت: بالنسبة لي، كانت والدتي مريم النيادي والدي سعيد اليافعي من أكبر المعجبين بي، لقد وقفا دائماً خلفي، ودعماني في ما أريد القيام به.

25

يدير نزالات البطولة 25 حكماً من بينهم الثلاثي الإماراتي عبيد الكعبي وإبراهيم الحوسني وأشواق الخوري، الذين يشكلون الوجود العربي الوحيد بين حكام اللعبة في دورة الألعاب الآسيوية، وخضع الحكام لورش وتدريالجو جيتسوبات لتدريبات مكثفة انطلقت أول من أمس وتختتم اليوم، وأكد ألكس باس مسؤول الحكام في الاتحاد الآسيوي، أن تحضير الحكام لادارة المنافسات تم بشكل جيد وأفضل حكام اللعبة لهذا الحدث.