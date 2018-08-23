الكعبي يصوّب في «الدبل تراب»

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

يستهل البطل الإماراتي في رماية (الدبل تراب) الأطباق المزدوجة خالد الكعبي اليوم، مشاركته في بطولة الرماية ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية في مدينة بالمبانج، إذ سيرمي 150 طبقاً في 5 جولات بواقع 30 طبقاً في كل جولة، وأكد الكعبي جاهزيته للظهور في أفضل صورة في البطولة.

وقال: «تمثيل بلادي مسؤولية كبيرة في هذا المحفل الرياضي الكبير، حيث ظللت في حالة تحضير وتدريب متواصل طوال الـ 6 أشهر الماضية، وهدفي الوحيد اعتلاء منصة التتويج بإنجاز أرفع به راية بلدي، ولا شك أن الأجواء التنظيمية جيدة، وإن كانت حالة الطقس صعبة للغاية نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، لكن سنحاول قدر جهدنا التركيز وإصابة الهدف بدقة، وصولاً إلى حصد الميداليات ورفع علم الدولة عالياً».