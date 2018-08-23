شبر يودع التايكواندو

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

ودع لاعب منتخب الإمارات للتايكواندو حسن شبر المنافسة بعد خسارته، أمس، في الجولة الثانية أمام لاعب منتخب تايوان، على الرغم من أن اللاعب كان قد فاز في المواجهة الأولى على منافسه اليمني أحمد سالم علي 18-15 متأهلاً إلى الدور الثاني في البطولة قبل خسارته في الجولة الأخيرة، ومن جهته أكد اللاعب حسن شبر أنه ورغم خروجه من المنافسة إلا أنه استفاد كثيراً من المشاركة لا سيما أنه خاض المواجهة الثانية أمام لاعب مصنف رابع في الدورة، وأضاف: «تأهلت إلى الدور الثاني بعدما فزت على اللاعب اليمني، وبتقديري كانت المشاركة إيجابية بالنسبة لي.

وبدوره أكد مدرب منتخب الإمارات للتايكواندو عبد الله المازمي أنه وعلى الرغم من خسارته إلا أن اللاعب حسن شبر قدم مستوى جيداً خصوصاً في الجولة الأولى التي فاز فيها على منافسه اللاعب اليمني».