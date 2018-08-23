الظفرة يستعد بقوة لأول موسم كرة يد في تاريخه

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يخضع فريق رجال كرة اليد بنادي الظفرة، لتدريبات قوية وبمعدل 4 أيام في الأسبوع، في صالة الاتحاد الرياضية بمدرسة الاتحاد الخاصة بمنطقة الممزر بدبي، منذ منتصف شهر يوليو الماضي، تحت إشراف المدرب محمد حسن ومساعده الوطني صقر عبيد، وكان نادي الظفرة، قد أعلن رسمياً ضم لعبة كرة اليد، ضمن رياضات النادي، ومشاركته ضمن بطولات فئة الرجال للعبة لأول مرة في تاريخه، وذلك خلال مسابقات موسم 2018 /‏‏2019، عقب اجتماع مثمر بين محمد عبد الكريم جلفار رئيس اتحاد اليد وعدد من الأعضاء مع معمر عامر مشرف الألعاب الرياضية بالنادي، أثمرت عن المشاركة الرسمية في الموسم المقبل، الذي سينطلق 15 سبتمبر المقبل، ببطولة كأس الإمارات.

ويذكر أن الموسم الجديد يشهد ولأول مرة أيضاً تواجد فريقي الوحدة وبني ياس في المسابقات، ليرتفع عدد الأندية المشاركة ببطولات الرجال إلى 9 فرق. بدأ فريق العمل للظفرة بالبحث عن مجموعة من اللاعبين لتشكيل الفريق الوليد، ونجح لدرجة كبيرة في تجميع 27 لاعباً من أبناء الدولة، إضافة إلى 6 لاعبين من المقيمين بالدولة مثّلوا النواة الأولى، وكشف محمد راشد مدير الفريق أن عناصر فريقه مزيج من لاعبي أندية الدولة ومنها الأهلي والشباب السابقين والوصل والنصر والشعب سابقاً، وهم من أصحاب الخبرات واستفادوا من لوائح اتحاد اللعبة بحرية الانتقال، ولفت إلأى إقامة العديد من المباريات التجريبية للفريق لاكتساب مزيد من الخبرات وترسيخ الانسجام بين صفوف الفريق.

وأشار إلى أنه سيتم بنهاية هذا الشهر الإعلان عن القائمة النهائية والتي تضم 28 لاعباً، منهم 25 من المواطنين و3 من المقيمين، لتسجيلهم في كشوفات اتحاد كرة اليد.