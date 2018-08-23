مواجهات حاسمة لمنتخب القوس والسهم اليوم

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

يخوض منتخب القوس والسهم في الفردي للرجال والسيدات مواجهات حاسمة اليوم على الملعب الرياضي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، إذ يتطلع المنتخب إلى مواصلة مشواره ونتائجه الإيجابية في البطولة بعدما نجح في التأهل الى دور الـ 32 في مسابقة الفردي رجالا وسيدات، ويضم منتخب القوس للرجال اللاعبين حمدان المنصوري وأحمد راشد، فيما يضم فريق السيدات اللاعبتين غالية البلوشي وعلياء الأحمد.

روح عالية

وأكد مدرب المنتخب مجاهد آدم إسماعيل ثقته الكبيرة في قدرة المنتخب على مواصلة مشواره في البطولة، وأضاف: المنتخب يخوض مواجهات اليوم سواء في الفردي رجال أو فردي سيدات بروح معنوية عالية بعدما تمكنوا من التأهل إلى دور الـ 32 في البطولة، ونتمنى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وصولا إلى التأهل لمراحل متقدمة في المنافسة، ومن جانبها أكدت مدرب منتخب القوس والسهم للسيدات، سهى محمد جاهزية اللاعبتين علياء الأحمد وغالية البلوشي لمواجهات اليوم، وأشارت سهى محمد إلى ثقتهم الكبيرة في لاعبي ولاعبات منتخب القوس والسهم في تقديم صورة مشرفة في هذه الدورة.

الصغيرة علياء

وأما اللاعبة علياء الأحمد «16 عاماً» أصغر لاعبة في البعثة، التي تشارك للمرة الأولى في دورة الألعاب الآسيوية، فأكدت أنها استفادت كثيرا كونها اكتسبت خبرات جديدة، مشيرة إلى أنه ورغم مواجهتها لمنافسين أكبر منها سنا إلا أنها لم تشعر بالرهبة أو الخوف، مؤكدة أن والدتها شجعتها على ممارسة الرياضة، لا سيما لعبة القوس والسهم، بعدما لمست منها حبها لهذه الرياضة، لافتة الى أنها تحلم برفع علم الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وقالت علياء الأحمد التي تعد أصغر رياضية في بعثة الإمارات المشاركة في الدورة: «بدأت مشواري مع لعبة القوس والسهم منذ أربع سنوات وأسعى لتحقيق نتائج إيجابية خلال مشواري».

طموح غالية

ومن جانبها، كشفت لاعبة منتخب القوس والسهم غالية البلوشي أن مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في إندونيسيا تعد بالنسبة لها بوابة للمشاركة في الأولمبياد والوجود في بطولات عالمية، وأضافت غالية: «على الرغم من أنني كنت في البداية متوترة خلال المواجهات التي خضتها أول من أمس في بداية ظهوري مع المنتخب في هذه الدورة، لكنني استعدت توازني مجددا وراضية عن المستوى الذي قدمته في الظهور الأول لي في هذه الدورة»، وتابعت: «مستواي تحسن كثيرا واكتسبت خبرات جديدة، وهذا يساعدني كثيرا في الوصول إلى هدفي خلال الاستحقاقات القادمة»، وأشارت غالية إلى أن فوزها بميداليات خلال مشاركتها في المنافسات المدرسية المختلفة حفزها لمواصلة مشوارها في هذا المجال.