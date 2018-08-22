الإنجليزي وارنغ يطرق أبواب «موانئ دبي للغولف»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج الإنجليزي بول وارنغ بلقب بطولة نورديا ماسترز في السويد، ليصبح على مقربة من التواجد ضمن الترتيب المؤهل إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، وتقام في شهر نوفمبر المقبل في عقارات جميرا للغولف تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وقطع وارنغ خطوة مهمة بعدما تقدم من المركز 147 إلى المركز 63، علماً أن أصحاب المراكز الـ60 الأوائل في ترتيب «السباق إلى دبي»، يتأهلون بصورة حصرية إلى بطولة عقارات جميرا للغولف في ختام الموسم.

فارق ضربة

جاء فوز وارنغ بعد التغلب على الجنوب أفريقي توماس أيكن بفارق ضربة واحدة، في الجولة النهائية الفاصلة في البطولة السويدية، لينجح صاحب الـ33 عاماً بعد 200 محاولة بكسر عناد الألقاب والتتويج بأول ألقابه خلال مسيرته في الجولة الأوروبية بعدما عانى لعنة الإصابات منذ عام 2008.

بدوره تقدم أيكن، الفائز بثلاثة ألقاب في الجولة الأوروبية، من المركز 140 إلى المركز 77 في ترتيب «السباق إلى دبي» بعد أن أنهى البطولة في المركز الثاني وحصد 194.440 نقطة. وسجل الألماني ماكسيميليان كيفير ثلاث ضربات بيردي متتالية في الجولة الأخيرة ليحتل المركز الثالث في البطولة، وحقق خريج جولة التحدي لعام 2012، الذي لا يزال يبحث عن فوزه الأول، 109.550 نقاط لينتقل من المركز 116 إلى المركز 84 في ترتيب «السباق إلى دبي».

المركز الرابع

وأنهى الدنماركي ثوربيورن أولسن البطولة في المركز الرابع، ليكسب 87.500 نقطة ويعزز من موقعه بالمركز السادس في ترتيب «السباق إلى دبي»، بينما كسب نقاط كأس رايدر القيمة التي نقلته إلى مواقع التأهل التلقائي لمواجهة فريق الولايات المتحدة الشهر المقبل في فرنسا.