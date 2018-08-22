مجاهد آدم: «الآسياد» بوابتنا إلى الأولمبياد

المصدر: جاكرتا - عماد الدين إبراهيم

عبر مدرب منتخب الإمارات للقوس والسهم للرجال مجاهد آدم إسماعيل، عن ارتياحه الشديد للمستوى المشرف والنتائج الإيجابية التي حققها المنتخب خلال ظهوره الأول في الدورة أمس، مشيرا إلى أن اللاعبين استفادوا كثيرا من هذه المشاركة، واكتسبوا خبرات جديدة كون هدفهم هو تجهيزهم للمشاركة في الأولمبياد المقبل 2020، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في المستوى الفني.

وكان منتخبا الإمارات للرجال والسيدات، قد نجحا في التأهل إلى الدور الثاني، بعد التفوق في مواجهات الجولة التمهيدية التي أقيمت أمس في العاصمة جاكرتا، إذ تأهل كل من اللاعبين حمدان المنصوري وأحمد راشد.

وحقق حمدان المنصوري 586 نقطة، وحصد أحمد راشد 560 نقطة، فيما حققت علياء الأحمد 530 نقطة، وغالية البلوشي 503 نقاط. وقدم لاعبو ولاعبات منتخب القوس والسهم مستويات فنية عالية خلال المواجهات ونجحوا في العبور إلى الدور المقبل رغم قوة المنافسة. وسيلعب كل من حمدان المنصوري وأحمد راشد وغالية البلوشي وعلياء الأحمد في مسابقة الفردي غدا.

تطور ملحوظ

من جهتها، أكدت مدربة منتخب الإمارات للقوس والسهم للسيدات سهى محمد، أنها سعدت بالمستوى الذي ظهرت به اللاعبتان غالية البلوشي وعلياء الأحمد، مشيرة إلى أن المشاركة في هذه الدورة تعد محطة مهمة للإعداد للاستحقاقات القادمة، خصوصا أن المنتخب يضم لاعبات أعمارهن صغيرة بما يمكن من إعدادهن وتجهيزهن للمستقبل، مؤكدة أنه ورغم أن هذه تعد المرة الأولى التي تظهر فيها كل من اللاعبتين علياء الأحمد وغالية البلوشي في بطولات خارجية إلا أنهما ظهرتا بمستوى جيد.

وأضافت سهى محمد: راضون في المنتخب عن المستوى الذي ظهرت به اللاعبتان غالية وعلياء، وعلى الرغم من أن اللاعبة غالية لم تتمكن من المشاركة في برنامج الإعداد في بعض الفترات نظرا لظروف خاصة بها إلا أنها ظهرت بمستوى أفضل.

رماية المسدس

ودع ثنائي منتخب الإمارات في رماية المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار، أحمد الأميري وعثمان البلوشي البطولة، وعلى الرغم من خروجه من المنافسة إلا أن الأميري تفوق على العديد من الأسماء الكبيرة في عالم الرماية المشاركين في البطولة، محققاً 560 نقطة من مجموع النقاط الكلي وهو 600، وبدا جلياً استفادة الأميري من مشاركته قبل يومين في بطولة الزوجي المختلط للمسدس الهوائي مسافة 10 أمتار.

حيث شارك مع زميلته في المنتخب وفاء آل علي وقدما مستوى ممتازاً محرزين معدلاً عالياً قدره 747.11 نقطة، فيما حقق عثمان البلوشي معدل 544 نقطة في بطولة فردي الرجال للمسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار. ولحقت لاعبة منتخب المبارزة ريم الشماع بزملائها في فريق رماية المسدس الهوائي، وسبقهم بالخروج من المنافسة لاعب منتخب المبارزة عبد الله الحمادي.

احتكاك قوي

من جانبه أكد معمر العلاف مدرب منتخب الرجال لرماية المسدس والبندقية الهوائي، الاستفادة الكبيرة التي حققها الرماة الإماراتيون من المشاركة في الدورة، باحتكاكه مع مدارس متعددة في الرماية جاؤوا من كل أنحاء القارة الآسيوية.

وقال العلاف في تصريحات صحافية: حققنا فوائد لا تُحصى من المشاركة في الدورة وكان بالإمكان تحقيق أفضل مما كان على مستوى النتائج لكننا أيضا عوضنا ذلك بفرص الاحتكاك القوية التي حصل عليها رماة الإمارات باللعب أمام مدارس رماية متعددة.

وتابع: طوينا صفحة الدورة الحالية ونتطلع لتحقيق الأفضل في الاستحقاقات العربية والعالمية والقارية المقبلة في مقدمتها بطولة آسيا التي ستقام في الكويت أكتوبر المقبل.