فريق النصر لكرة اليد يستعد للموسم في ثوب جديد

المصدر: دبي ـــ فائز بجبوج

يستعد العميد النصراوي في ثوب جديد لموسم أقوياء اليد، الذي سينطلق سبتمبر المقبل بطموحات وآمال عريضة لعودته لمنصات التتويج، ولعودة الزمن الجميل لليد بالقلعة الزرقاء. وشهدت أروقة لعبة الأقوياء منذ منتصف شهر يوليو الماضي العديد من التغيرات، وطفرة مميزة استهدفت التجديد على مستوى الجهاز الفني واللاعب المحترف، إلى جانب ضم العديد من اللاعبين المواطنين لصفوف الفريق، وكذلك ضم لاعبين اثنين من أبناء المواطنات وحاملي جوازات سفر الدولة، إضافة إلى لاعب من المقيمين.

المدرب والمحترف

وكانت شركة النصر للألعاب الرياضية قد أبرمت التعاقد مع المدرب التونسي وليد بن عمر، لقيادة الفريق الأول لكرة اليد في الموسم الجديد، كما تم التعاقد مع لاعب كرة اليد الدولي التونسي مصباح الصانعي، قادماً من نادي شامبيري الفرنسي لمدة موسمين. وجرت مراسم التوقيع بحضور عبد الرحمن أبو الشوارب، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، وعبد الرزاق الهاشمي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الجماعية في النادي.

جديد اللاعبين

ولفتت الأنظار الصفقة التبادلية الكبيرة من باب الإعارة لمدة سنة واحدة، حيث انتقل نجم الوصل ومدفعجي الفريق رحمة غالب لصفوف النصر، مقابل انتقال محمد سعيد الطي، وعباس الصفار إلى صفوف الوصل، إضافة إلى انتقال شاهين شاهين لاعب الشارقة السابق والوصل بالموسم الماضي لصفوف العميد النصراوي.

عزيمة وإصرار

وأكّد عبد الكريم محمد، مدير الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة الزرقاء، أن فريقه يتدرب يومياً تحت القيادة الفنية للفريق بقيادة التونسي وليد بن عمر، ومساعده سعيد محمد، وبحضور مشرف اللعبة بالنصر سعيد محبوب، وبمتابعة من شركة النصر للألعاب الرياضية، التي حرصت على توفير متطلبات الإعداد الجيد للفريق، وهذا ليس بغريب عنهم، فلهم كل الشكر والتقدير.

وكشف عبد الكريم أن الفريق الحالي يضم أكثر من 30 لاعباً بروح عالية وعزيمة، لتقديم موسم يحقق الطموحات.