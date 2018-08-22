الصين تتصدر واليابان وصيفاً

واصلت الصين هيمنتها على ميداليات دورة الألعاب الآسيوية التي تقام حالياً في إندونيسيا، إذ رفعت رصيدها إلى 40 ميدالية، منها 18 ذهبية و13 فضية و9 برونزيات، فيما حلت اليابان في المرتبة الثانية برصيد 30 ميدالية، منها 8 ميداليات ذهبية و11 فضية ومثلها برونزية.

في حين تحل كوريا الجنوبية في المركز الثالث برصيد 25 ميدالية، منها 5 ذهبية و10 فضية ومثلها برونزية، في حين رفع العرب رصيدهم من الميداليات إلى ،4 منها ثلاث للبنان، وميدالية ذهبية واحدة للأردن نالها في مسابقة التايكواندو.

وبلغ إجمالي الميداليات التي أحرزت حتى الآن 180 ميدالية. يذكر أن إندونيسيا الدولة المستضيفة للدورة، حصدت أول ميدالية في دورة الألعاب، وهي ذهبية التايكواندو التي فازت بها اللاعبة دفيديا روسمينار.