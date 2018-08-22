منتخب الكريكيت جاهز للتصفيات الآسيوية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يخوض منتخب الإمارات للكريكيت المرحلة الأخيرة من تحضيراته في ملاعب أكاديمية مجلس الكريكيت العالمي ICC في مدينة دبي الرياضية، استعداداً لخوض منافسات التصفيات الآسيوية التي تحتضنها ماليزيا في الفترة من 29 أغسطس الجاري وحتى السادس من سبتمبر المقبل، المؤهلة إلى نهائيات أمم آسيا التي تحتضنها الإمارات في الفترة من 15 وحتى 28 سبتمبر المقبل في كل من أبوظبي ودبي.

تضم التصفيات المقبلة بجانب منتخب الإمارات 4 منتخبات آسيوية مهمة في مجال اللعبة، هي كل من ماليزيا «الدولة المضيفة»، وهونج كونج، وعمان، وسنغافورة .

وفي ختام التصفيات يتأهل المنتخب الفائز بالمركز الأول إلى نهائيات أمم آسيا، التي من المقرر أن تحتضنها الإمارات في ملاعب أبوظبي ودبي خلال سبتمبر المقبل، التي تجمع منتخبات الهند وباكستان وبنغلاديش وسيريلانكا وأفغانستان.

يستهدف المنتخب الوطني للكريكيت من معسكره المغلق المقام حالياً في ملاعب أكاديمية مجلس الكريكيت العالمي ICC في مدينة دبي الرياضية، الوصول إلى المستوى الذي يؤهله لتحقيق الفوز بصدارة التصفيات المقبلة في ماليزيا، حتى يضمن التأهل إلى نهائيات أمم آسيا المقبلة في الدولة .