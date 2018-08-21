تدريبات مكثفة لسباحي الذيد استعداداً للموسم الجديد

المصدر: الذيد - البيان الرياضي

التحق سباحو نادي الذيد بمعسكر تدريبي مكثف، في مدينة رأس الخيمة، استعداداً لخوض منافسات الموسم المحلي الجديد، وتحقيق نتائج مشرفة تلبي طموحات إدارة النادي وجماهيره. ويشارك في المعسكر الذي بدأ أعماله منذ يومين، عدد من السباحين المتميزين الذين أظهروا مستوى جيداً في التدريب، بهدف رفع لياقتهم وتعليمهم أسس المنافسة وفق نظم ولوائح اتحاد الإمارات للسباحة.

ويشرف على التدريب في المعسكر مدرب الفريق خالد المرشدي، ويعمل من خلال حصص التدريب اليومية، التي تبدأ في الصباح بمعدل ثلاث ساعات، وفي المساء بمعدل ساعتين لتجهيز السباحين، وفق أعلى المستويات لتحقيق الأرقام المطلوبة التي تؤهلهم للمنافسة على المراكز الأولى، الأمر الذي تفاعل معه السباحون وأبدوا التزامهم بالتدريبات الصباحية والمسائية.

وفي هذا الإطار، أشاد حميد عبدالله الخاطري، نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية، بمستوى اللاعبين، وأكد أن مجلس الإدارة يسعى لتوفير كل ما يلزم لارتقاء السباحة والتميز في المنافسات والبطولات.

وأشار الخاطري إلى أن نادي الذيد يعول كثيراً على رياضة السباحة، كونها من الرياضات المهمة على خارطة ورقعة الرياضة في النادي بهدف المنافسة وخلق جيل يملك مهارات السباحة ويمارسها، فضلاً عن تمثيل الدولة ورفع علم الإمارات في المحافل الدولية . وأشاد الخاطري بتوجيهات سالم بن هويدن، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، واهتمام مجلس الإدارة بالسباحين بمختلف فئاتهم العمرية، وأكد أن السباحين من خلال المعسكر يبذلون جهودهم للتحضير الكبير والمنافسة بقوة في الجولات المقبلة.