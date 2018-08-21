منتخب التجديف يخوض جولة الحسم اليوم

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

يدخل منتخب الإمارات للتجديف مسابقة الزوجي والفردي الحاسمة لمسافة 2 كم، ويسعى حمد المطروشي، الذي يخوض منافسة الفردي، للعودة بقوة بعد أن أعاقته بعض الصعوبات الفنية التي أصابت قاربه في السباق التمهيدي أمس، ولم تمكنه من تحقيق المعدل المتوقع.

كما يسعى الثنائي القوي أحمد الحمادي، ومبارك الياسي لترجمة الجهود الكبيرة التي بذلاها في التدريبات من أجل بلوغ الجهوزية البدنية والفنية المطلوبة، وتعويض نتيجة بدايتهما في المنافسة أمس، التي لم يحققا فيها الرقم المطلوب للتأهل، ويتوقع أن يقدما اليوم الكثير من المجهودات حتى يضمنا تحقيق الرقم المطلوب والتأهل إلى المرحلة المقبلة من أجل السعي إلى الذهبي الأولمبي الآسيوي.