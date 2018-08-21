الطيب: «الشراكات» تصنع الأبطال

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

أكد مدير الوفد الرياضي لبعثة الإمارات في الدورة أحمد الطيب، أن الوصول إلى منصات التتويج يحتاج إلى تضافر الجهود من كل الجهات في الدولة بما فيهم أولياء أمور اللاعبين واللاعبات، مشدداً على أهمية وجود شراكات مع مختلف الجهات المعنية لتطوير مستويات لاعبينا.

وقال تعليقاً على خسارة اللاعبة لطيفة الحوسني في المبارزة: «اعتماد اللاعبة على جهة واحدة لا يكفي لوصوله إلى منصات التتويج، وهو الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود في حالة لطيفة في إطار شراكات وجهود متضامنة بين جميع الهيئات الرياضية لأن اللاعبة تملك موهبة وقدرات عالية».