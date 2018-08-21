جاني: الأولمبي مطالب بالمزيد

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

قال نائب رئيس الوفد الرياضي لبعثة الإمارات المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية العميد «م» عبد الملك جاني إنه يتمنى أن يعكس المنتخب الأولمبي الصورة الحقيقية لكرة الإمارات وإسعاد الجمهور الإماراتي بالوصول إلى أدوار متقدمة في الدورة، وذلك في أعقاب نجاحه في التأهل إلى الدور الثاني كونه أفضل ثالث في الدورة.

وأضاف عبد الملك جاني «أتمنى مواصلة المنتخب الأولمبي مشواره في مسابقة كرة القدم حتى النهائي وصولاً إلى أدوار متقدمة، لكن ذلك يتطلب أن يبذل اللاعبون جهداً أكبر في الملعب وعكس صورة مغايرة لتلك التي ظهر بها الفريق في الدور الأول ».