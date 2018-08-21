الدوسري: واثقون بتحقيق الإنجازات

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

أكد الأمين العام بالوكالة للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، عبدالمحسن فهد الدوسري، قدرة أبناء الإمارات على الوجود بقوة في منصّات التتويج بالمسابقات المختلفة وحصد الميداليات وعكس الصورة المشرفة لرياضة الإمارات خلال مشاركتهم الحالية في النسخة الـ18 لدورة الألعاب الآسيوية التي تقام تستضيفها إندونيسيا في الفترة من 18 الجاري حتى الثاني من سبتمبر المقبل في كل من العاصمة جاكرتا ومدينة بالمبانغ، مهنئاً المنتخب الأولمبي لكرة القدم بالتأهل إلى الدور الثاني مسابقة كرة القدم في الدورة، ومطالباً اللاعبين بمواصلة مشوارهم بقوة ووصولهم إلى المراحل النهائية،.