روندا روزي.. امرأة بـ 1000 رجل

المصدر: متابعة - خالد المهيري

دخلت النجمة السابقة لمنظمة الفنون القتالية «UFC» والمصارعة الحالية بمنظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية «WWE» روندا روزي، التاريخ من أوسع أبوابه عندما اقتنصت لقب بطولة «رو» للسيدات عقب مواجهة شرسة جمعتها مع نظيرتها أليكس بليس، ضمن فعاليات مهرجان «سمر سلام»، التي أقيمت في مدينة نيويورك أمس.

روندا روزي المرأة العملاقة بقوة 1000 رجل أصبحت أول سيدة في التاريخ تنال لقبين عن رياضتين مختلفتين: الفنون القتالية، والمصارعة الحرة، إضافة إلى إنجازات سابقة، حيث أصبحت في العام 2008 أول أميركية تنال ميدالية في رياضة الجودو، حيث حصلت على المركز الثالث أثناء مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية، التي أقيمت في العاصمة الصينية بكين.