القطامي: حفل الافتتاح كان لافتاً

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

وصف نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، معالي حميد القطامي، رئيس وفد الدولة المشارك في دورة الألعاب الآسيوية حفل افتتاح الدورة أول من أمس بأنه كان مبهراً ولافتاً ونال رضا الإندونيسيين، مشيراً إلى أن مشاركة وفد الإمارات في اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي ، كانت فرصة بالنسبة لهم للالتقاء مع المسؤولين في اللجان الأولمبية الوطنية في آسيا وتبادل الخبرات معهم، مؤكداً أن الاجتماعات استعرضت تقارير الفترة السابقة وعرض البرامج والاستحقاقات المستقبلية.

من جانب آخر زار معالي حميد القطامي أمس يرافقه الأمين العام بالوكالة للجنة الأولمبية الوطنية العميد طلال الشنقيطي، القرية الأولمبية، كما زار أيضاً مقر إقامة بعثة الإمارات في القرية واطمأن على الإجراءات الخاصة بتوفير سبل الراحة لأفراد البعثة.

من ناحيته أكد العميد طلال الشنقيطي الأمين العام بالوكالة للجنة الأولمبية الوطنية، أنهم ينتظرون من أبطال منتخب الإمارات للرماية تحقيق إنجازات جديدة وحصد أكثر من ميدالية خلال مشاركتهم في الدورة، معتبراً أن إندونيسيا نجحت في تنظيم حفل افتتاح الدورة، مشيراً إلى أنه يهنئ أفراد البعثة وكل الأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.