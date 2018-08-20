لطيفة الحوسني تبحث عن ميدالية المبارزة

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

تستهل لاعبة المنتخب الوطني للمبارزة لطيفة الحوسني مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية اليوم، عبر بوابة المبارزة بسلاح الفلوريه الشيش، وهى تحمل آمال وتطلعات كبيرة بتحقيق ميدالية ملونة للدولة، وذلك من واقع جاهزيتها وسجل مشاركتها في البطولات العالمية.

وأجرت لطيفة الحوسني تدريبها الختامي صباح أمس في صالة الألعاب الرئيسية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بروح معنوية عالية وجاهزية كبيرة، لتقديم أفضل ما عندها في مواجهات اليوم.

وأكدت الحوسني في تصريحات صحافية أنها جاءت إلى جاكرتا لأجل التميز والتحدي، وهي تعلم أن تحقيق الفوز لن يكون نزهة سهلة، مشيرة إلى أنها تأمل بتشريف علم الدولة بنتائج مميزة بعد تشرفت بحمل علم الدولة أول من أمس في حفل الافتتاح.

وقالت لطيفة الحوسني: حملي لعلم الوطن في حفل الافتتاح يعظم من مسؤولياتي، ويعزز روح التحدي بالنسبة لي حتى أقدم أفضل ما عندي أن أكون عند حسن ظن شعب الإمارات الذي حلمني أمانة تمثيل الدولة في مبارزة اليوم.

وكشفت الحوسني أنها تعرفت من خلال التدريب الأخير على أجواء البطولة والروح العالية، التي تدخل بها بقية اللاعبات البطولة وهو أمر يحفزها لأن تبذل المزيد من الجهود لأن المواجهات اليوم قطعاً لن تكون سهلة وهي تشكر كل من دعمها وصولاً لمشاركتها في هذا الأولمبياد الآسيوي.