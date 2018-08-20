«دبي لأصحاب الهمم» يكرم شركاء نجاح «النشاط الصيفي»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أقام نادي دبي لأصحاب الهمم، حفلاً لتكريم شركاء النجاح من المؤسسات الراعية والمساهمين والمتطوعين في النشاط الصيفي، الذي نظمه النادي، تحت شعار «عام زايد»، وامتد أكثر من خمسة أسابيع متتالية، وضم أكثر من 300 مشارك من مختلف الأعمار والجنسيات، وحضر الحفل محمد عبد الكريم جلفار نائب رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم، وحمد بالجافلة المدير التنفيذي المساعد، وحسن المزروعي عضو مجلس الإدارة، وفوزية البلوشي المدير التنفيذي المساعد للبرامج والأنشطة الثقافية والمجتمعية ورئيس اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي.

وتم عرض فيديو عن أبرز الفعاليات وورش العمل التي بلغ عددها 180 قدمت للمشاركين، وبعدها، قام جلفار بتكريم ممثلي الجهات الراعية للنشاط، وألقى كلمة، أعرب فيها عن بالغ سعادته بنجاح فعاليات النشاط الصيفي لأصحاب الهمم، الذي يحرص النادي على تنظيمه سنوياً، وزاد من نجاحه أنه أقيم هذا العام تحت شعار «عام زايد»، وأوضح أن الفعاليات الصيفية لهذا العام شهدت زيادة كبيرة في أعداد المشاركين، بلغت أكثر من 50% عن العام الماضي، من الجنسين ومن مختلف الأعمار، شاركوا في مختلف الفعاليات، التي استمرت على مدار 5 أيام أسبوعياً.

وأكد جلفار أن نجاح الفعاليات المختلفة تحقق بدعم ورعاية القيادة الرشيدة لفئة أصحاب الهمم وللجهود المبذولة من أجل إشراكهم في كل الأنشطة المجتمعية باعتبارهم جزءاً أساسياً ومهماً من المجتمع، وكذلك تعاون شركاء النجاح من رعاة النشاط الصيفي من الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك عائلات المشاركين، وجهود أعضاء فريق العمل، الذين عملوا بدأب ومثابرة لإنجاح الفعاليات المتنوعة وخدمة أبناء النادي المشاركين.