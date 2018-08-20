الأولمبي يتأهل.. والرماية تلامس الذهب في «الآسياد»

المصدر: جاكرتا - عماد إبراهيم

تأهل منتخبنا الأولمبي إلى الدور الثاني، من مسابقة كرة القدم للرجال، ضمن دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» 2018 في إندونيسيا، على الرغم من الخسارة أمام المنتخب الصيني 2-1 على استاد جالان هاروبات في سوريانج. وسجل وي شيهاو في الدقيقة 3، وياو جونشينج في الدقيقة 71، هدفي الصين، وأحرز محمد المسماري في الدقيقة 32 هدف الإمارات.

وتصدرت الصين ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من 3 مباريات، مقابل 6 نقاط لسوريا، و3 للإمارات ولا شيء لتيمور الشرقية، وتأهلت الصين وسوريا إلى دور الـ16، وتأهل الأبيض الإماراتي، كأحد أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

من جانب آخر، اقترب حمد بن مجرن الكندي من منصة التتويج في رماية الأطباق بتحقيقه معدل نقاط 70 من 75 بعد خوضه 3 جولات بمعدل 25 طلقة لكل جولة في مسابقة رماية الأطباق للبندقية، وتنتظره جولة الحسم اليوم عندما يطلق الـ 50 طلقة الأخيرة بواقع 25 طلقة لكل جولة، فيما أحرز سيف الشامسي في نفس هذه المسابقة معدل نقاط بلغ 67 نقطة من أصل 75 في المركز الـ 24، ويتأهل من هذه المرحلة 6 رماة لنهائي البطولة.

ويستهل منتخب الإمارات للتجديف اليوم مشاركته في المرحلة التأهيلية لمسابقة التجديف التي انطلقت أمس وتستمر حتى 24 الجاري على مياه بحيرة راناو في بالمبانج.

من جهة أخرى، اعتمدت الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي خلال اجتماعاتها التي عقدت، أمس، في فندق ماليا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، استضافة الصين للنسخة الـ 19 لدورة الألعاب الآسيوية في العام 2022 في مدينة همازون، ووافقت الجمعية كذلك بالإجماع على استضافة الصين لدورة الألعاب الأولمبية الشاطئية في 2020، وكذلك تمت الموافقة على استضافة اليابان لدورة الألعاب الآسيوية رقم 20 في العام 2026 في مدينة ناغويا.

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