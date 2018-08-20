دبي نقطة انطلاق الترويج لكأس آسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019، عن انطلاق الأنشطة التفاعلية المتنقلة للبطولة، والتي ستنطلق أنشطتها وفعالياتها على مدار 6 أيام من دبي مول، قبل الانتقال إلى المدن المستضيفة الأخرى أبوظبي، والعين والشارقة.

وخلال الحملة الترويجية المتنقلة، سيحظى الجمهور بفرصة لمقابلة بعض النجوم. وسيحصل أول 50 شخصاً يحضرون الحملة التفاعلية على تذاكر مجانية لمباريات البطولة.

تقام الأنشطة التفاعلية المتنقلة في منطقة ستار أوتريوم في دبي مول، أحد أكبر مراكز التسوق في العالم، وستتاح للجماهير المشاركة في الحملة مجاناً خلال اليوم الافتتاحي الموافق 26 أغسطس واليوم الختامي 31 أغسطس.