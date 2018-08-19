«دبي لأصحاب الهمم» يجهز لاعبيه بمعسكرات أوروبية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن نادي دبي لأصحاب الهمم عن إيفاد اللاعبين، الذين تنتظرهم استحقاقات رسمية مهمة في الفترة المقبلة، لإقامة معسكرات خارجية في أوروبا من أجل استكمال تحضيراتهم والوصول إلى درجة الجاهزية، التي تؤهلهم لمواصلة المضي قدماً على درب الإنجازات.

وأعلن نادي دبي لأصحاب الهمم عن إقامة معسكر خارجي في مقدونيا للاعبين: محمد خميس وعادل حسن «رفعات القوة» وسعيد الطنيجي «الرماية»، وذلك مع تحضير اللاعبين خميس وحسن تحديداً للمشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة آسيا وأوقيانوسيا المفتوحة لرفعات القوة، التي ستقام في مدينة كيتاكيوشو اليابانية خلال شهر سبتمبر المقبل، وترأس البعثة عبدالله حسن، وتضم البعثة المدربين تيتو قاسم ومحمد حسين.

كما يقيم النادي معسكراً خارجياً في التشيك للاعبين: سهام الرشيدي وحميد جاسم وعبدالله الفلاسي وإنصاف النعيمي، من أجل تحضيرهم للمشاركة في بطولة العالم للشلل الدماغي في إسبانيا، ويرأس الوفد خليفة حسن، ويضم المدربين نجيب مشكان وفاطمة زهور.

كما أوفد النادي فريق البولينغ للإعاقة السمعية للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة، من أجل التحضير للمنافسات المقبلة والاحتكاك مع أقوى لاعبي العالم، ويرأس الوفد عبدالله خليل أهلي، ويرافقه صلاح عوده مترجماً للغة الإشارة.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، أن النادي يسعى لتسخير كل الإمكانات لإعداد اللاعبين واللاعبات للمشاركة في البطولات الرسمية، من خلال تهيئة أفضل المعسكرات التدريبية لهم، وإتاحة المجال لهم للمشاركة والتنافس في بطولات دولية.