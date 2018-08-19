طلال الشنقيطي: أتوقع تميز الجوجيتسو والترايثلون

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

أعرب العميد طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية، في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الأمين العام بالوكالة للجنة الأولمبية الوطنية، عن ثقته الكاملة بجميع اللاعبين الذين يمثلون الدولة في دورة الألعاب الآسيوية، وأن يقدموا أفضل ما عندهم وتحقيق نتائج ترضي التطلعات.

وذلك من واقع الجاهزية والأرقام التي حققتها العديد من الفرق واللاعبين في الاستحقاقات المحلية والقارية والدولية الماضية، مؤكداً قدرة جميع لاعبي الإمارات المشاركين في الدورة على التميز، مشيراً إلى أنه يتوقع بصفة خاصة أن يحقق كل من الجوجيتسو والترايثلون نتائج مبهرة، واصفاً فعاليات حفل افتتاح النسخة الثامنة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية بالمبهرة.

وقال الشنقيطي: ثقتي كبيرة بأن جميع وفودنا الرياضية المشاركة في الدورة ستحقق تطلعاتنا وآمال وتطلعات أبناء الإمارات في حصاد وفير ومتميز رغم المنافسة القوية. وثمن الشنقيطي الدعم اللامحدود والرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة.

وهو الأمر الذي تم ترجمته إلى مشاركة غير تقليدية في النسخة الحالية من الأولمبياد الآسيوي وإتاحة الفرصة لمعظم اتحاداتنا الوطنية بالمشاركة بنخبة من لاعبيها، الذين نتوقع منهم الكثير في هذا الاستحقاق الآسيوي الكبير، مشيراً إلى المستوى المتميز الذي ظهر به منتخبنا الأولمبي لكرة القدم الذي يتوقع منه أن يتطور مستواه في البطولة من جولة إلى أخرى.

وأضاف الشنقيطي «جميع لاعبي الإمارات المشاركين في الدورة قادرون على التميز، لكنني أتوقع بصفة خاصة للوافدين الجدد في الأولمبياد الآسيوي «الجوجيتسو والترايثلون» أن يحققوا نتائج مبهرة حيث يمثلنا في هذه النسخة مجموعة متميزة من اللاعبين».