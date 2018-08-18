6 فرق تشارك في دولية محمد بن خالد القاسمي لكرة اليد

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

يحتضن نادي الشارقة خلال الفترة من 29 أغسطس ولغاية 5 سبتمبر المقبل بطولة الشيخ محمد بن خالد القاسمي الدولية لكرة اليد، وهي الأولى بكيانه الجديد وبنسختها السابعة التي أطلقها نادي الشعب السابق بنسختها الأولى عام 2010، وتشهد نسخة هذا العام مشاركة 6 فرق خليجية وعربية مع فريق الشارقة صاحب الأرض والضيافة، وتحظى البطولة برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي بالشارقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة أول من أمس بمقر النادي بالشارقة بحضور علي حسن الأميري عضو إدارة الألعاب الجماعية مدير البطولة، وسعيد علي العاجل مدير الأنشطة المجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي ممثلاً للمجلس، وعمر عبدالرحمن رئيس قسم الاتحادات بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، ونبيل عاشور الأمين العام لاتحاد كرة اليد ومحمد سيف الشحي مدير شركة آجاكس المنظمة للبطولة، وممثلي وسائل الإعلام.

ورحب علي الأميري، مدير البطولة بالحضور ونقل لهم تحيات سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة ووجه شكره وتقديره لسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي بالشارقة لرعايته البطولة، كما وجه شكره لمجلس الشارقة الرياضي لدعمهم للبطولة ولاتحاد الإمارات لكرة اليد ولكافة المساهمين والساعين لإنجاح هذه البطولة التي تحمل اسماً عزيزاً على الجميع لتاريخه المميز في المجال الرياضي، كما أكد الجهوزية الكاملة لهذا الحدث الرياضي والذي نستهدف خلاله مواصلة النجاحات السابقة.