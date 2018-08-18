4264 إعلامياً يغطون «العرس الآسيوي»

المصدر: جاكرتا – البيان الرياضي

كشف أشارو دين مدير المركز الإعلامي لدورة الألعاب الآسيوية أن المركز يتسع لنحو 4000 إعلامي، فيما يسع المركز الصحافي لنحو 400 صحافي من خلال وجود قاعة مؤتمرات عالمية، مؤكداً أن كل التجهيزات التي تمكن رجال الإعلام والصحافيين من تغطية الحدث متوافرة في المركز، مشيراً إلى أنه توافد إلى المركز لتغطية الحدث 4264 إعلامياً.

وقال أشارودين في تصريحات صحافية «المركز الإعلامي تتوافر فيه التحضيرات اللوجستية التي قامت اللجنة المنظمة لمساعدة الإعلاميين على القيام بعملهم بعدما توافدوا إلى هنا من مختلف العالم حيث تم تجهيز قاعة ضخمة تسع لعمل 4000 صحافي في نفس الوقت، ومجهزة بكافة متطلبات العمل الصحافي حيث تم تخصيص أجهزة كمبيوترات وخدمات الإنترنت متاحة للجميع مع تأمين شبكة الاتصال لضمان خصوصية الرسائل الإعلامية ولا سيما أن هناك من يرغب في أن تكون أخباره حصرية وهو ما عملت اللجنة المنظمة وإدارة المركز الإعلامي على توفيره».

وأكد أشارودين أن اللجنة المنظمة وإدارة المركز الإعلامي لم تغفل أهمية وجود غرفة للمؤتمرات الصحافية اليومية التي تعقد في المركز الصحافي حيث تم تجهيز غرفة مؤتمرات صحافية بأحدث الوسائل .