تسهيلات في الحصول على تذاكر الحدث الآسيوي

المصدر: جاكرتا – البيان الرياضي

أكدت اللجنة العليا المنظمة أن تذاكر دخول حفل الافتتاح اليوم ستكون في متناول الجميع مع تسهيلات في الحصول على تذاكر الفعاليات الأخرى في مختلف الملاعب حيث يمكن الآن شراء التذاكر عبر شبكة الإنترنت أو من خلال عدد من المتاجر وذلك لتسهيل عملية دخول الجمهور من دون الحاجة إلى الوقوف والانتظار في طوابير لساعات طويلة.

وقال إريك ثائر، رئيس اللجنة المنظمة، إن العمل السريع لإضافة قنوات توزيع مبيعات التذاكر تم القيام به لتوفير وصول أوسع وأيسر للأشخاص الذين يرغبون في التمتع بمتابعة أكبر حدث رياضي في العالم. وتابع إريك ثائر: «نحن بصفتنا اللجنة ملتزمون تماماً الاستمرار في تقديم الأفضل لنجاح دورة الألعاب الآسيوية عام 2018، ونبذل قصارى جهدنا دائماً لإيجاد حلول لأية مشاكل قد تنشأ»، ومؤكداً أن موقع «كيوس تيكيت» شريك لإدارة التذاكر وهو تعاون مهم لضمان نجاح دورة الألعاب الآسيوية لعام 2018.