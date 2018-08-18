بعثتا رفع الأثقال والقوس والسهم تصلان اليوم

المصدر: جاكرتا – البيان الرياضي

تصل إلى إندونيسيا اليوم قادمة من الدولة للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية كل من بعثتي رفع الأثقال والقوس والسهم، فيما تصل غدا إلى جاكرتا بعثة منتخب الغولف استعداداً للمشاركة في الدورة، وتتكون بعثة رفع الأثقال من ثلاثة أشخاص فيما تضم بعثة منتخب القوس والسهم التي ستظهر لأول مرة في هذا الحدث كلاً من أحمد الكعبي وغالية البلوشي وعلياء الأحمد وحمدان المنصوري، علما بأن هذه الدورة ستشهد كذلك الظهور الأول لمنتخب الجوجيتسو الذي يتوقع أن ينافس أبطاله بقوة على حصد الميداليات والتألق في الحدث ولفت الأنظار. وسيتواصل تباعا توافد بعثات الدولة المشاركة في هذا الحدث إلى إندونيسيا.