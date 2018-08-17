تعاون بين اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ و«الجامعة المغربية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قام اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ أول من أمس، بالعاصمة المغربية الرباط، بتفعيل اتفاقية التعاون بينه والجامعة الملكية المغربية لرياضات الفنون القتالية والكيك بوكسينغ، وذلك بحضور طارق بن هزيم المهيري عضو مجلس إدارة الاتحاد المدير التنفيذي، وحسن الهلالي رئيس لجنة الاحتراف بالجامعة المغربية بحضور، عدد من المسؤولين من الطرفين، وقد نقل المهيري في بداية الاجتماع تحيات وتقدير عبد الله سعيد النيادي رئيس الاتحاد لرئيس وأعضاء الجامعة الملكية المغربية لرياضات الفنون القتالية والكيك بوكسينغ، مشيداً بالتعاون المثمر الذي شهدته الاتفاقية خلال الفترة الماضية من عمر الاتحاد الوليد، والتي يتجدد تفعيلها لما فيه مصلحة رياضة الفنون القتالية في البلدين الشقيقين.