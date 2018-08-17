أكاديمية فاطمة بنت مبارك تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن تنظيمها مجموعة من الفعاليات والأنشطة للسيدات في العاصمة أبوظبي، احتفاء بيوم المرأة الإماراتية، وذلك في نادي أبوظبي للسيدات، يوم الثلاثاء الموافق لـ28 من أغسطس الجاري، حيث ستبدأ الفعاليات من الساعة 9 صباحاً وتستمر حتى الـ1 ظهراً.

ودعت الأكاديمية الفتيات والسيدات من جميع الأعمار للمشاركة والاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، وذلك من خلال باقة من الفعاليات والنشاطات، التي تنظمها الأكاديمية بشكل سنوي منذ انطلاقته للمرة الأولى عام 2015، حيث تسلط من خلالها الضوء على أهمية تمكين المرأة الإماراتية، وتحتفي بإنجازاتها ودورها المهم والمحوري في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة.

وستتضمن الفعاليات، التي تنظمها الأكاديمية في هذه المناسبة، عرضاً تقديمي وندوة حوارية، والتي تقام بالتعاون مع «مؤسسة المباركة».