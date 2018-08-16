سلطان الوالي ينال شهادة التحكيم الدولية «3 نجوم» في الملاكمة

تلقى اتحاد الإمارات للملاكمة، أول من أمس، رسالة من الاتحاد الدولي تفيد بترقية الحكم الدولي الإماراتي سلطان الوالي ومنحه شهادة التحكيم الدولية (3 نجوم)، ليصبح أول حكم إماراتي وعلى مستوى دول الخليج العربي ينجح بنيل الشارة التي ستمكّنه من قيادة نزالات الملاكمة في بطولات العالم والدورات الأولمبية، وذلك بعد نجاح الحكم الدولي سلطان الوالي في دورة حكام الملاكمة الدوليين الترتيب الثالث (3 نجوم)، والتي أقامها الاتحاد الدولي للملاكمة في تايلاند، ونجح الوالي في حجز مكان بين أفضل الحكام على مستوى العالم، وهو ما يعطي تقديراً بارزاً للحكم الإماراتي بعد نجاحه في مختلف الاستحقاقات السابقة وعلى كافة المستويات والصعد، وسيقود نيل الدولي الوالي لهذه الشارة التحكيمية إلى تمكّنه من المشاركة في تحكيم النزالات الدولية والأولمبية. دبي - البيان الرياضي