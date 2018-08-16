الرزوقي مرشح الإمارات لانتخابات «دولي الكاراتيه»

المصدر: دبي - علي شدهان

كشف الاتحاد الدولي للكاراتيه النقاب عن القائمة النهائية للمرشحين لانتخاباته المقرر إقامتها 5 نوفمبر المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد على هامش بطولة العالم، في مقدمتهم مرشح الدولة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، بالتوازي مع نجاح دبي الباهر بجمع شمل 19 رئيس اتحاد آسيوي، قادهم اللواء «م» الرزوقي ببراعة طوال يومين في «دانة الدنيا» بهدف التنسيق والتشاور والاتفاق حول العديد من القضايا المحورية في لعبة الكاراتيه على الصعيدين القاري والدولي.

وإلى جانب اللواء «م» الرزوقي مرشح الإمارات، ضمت القائمة النهائية للمرشحين عن القارة الآسيوية لانتخابات الاتحاد الدولي للكاراتيه 5 نوفمبر المقبل بإسبانيا، مرشح السعودية الدكتور إبراهيم القناص رئيس اتحادات السعودية والعرب وغرب آسيا، ومرشح كازاخستان جاستين لوب، ومرشح اليابان ناغورا.

تحركات حاسمة

وأسهمت التحركات الحاسمة للواء «م» الرزوقي في تجنب حدوث أي إشكال آسيوي قبل الوصول إلى القائمة النهائية عن القارة الصفراء، إثر قيادته سلسلة اجتماعات بحضور الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، مع 19 رئيس اتحاد آسيوي حضروا إلى دبي لمدة يومين بهدف مناقشة، ومن ثم الاتفاق النهائي على الكثير من القضايا، في مقدمتها انتخابات الاتحاد الدولي 5 نوفمبر المقبل في إسبانيا، وانتخابات الاتحاد الآسيوي يوليو 2019 في فيتنام.

وبعد سلسلة اجتماعات دبي مع رؤساء 19 اتحاداً آسيوياً، أكد اللواء «م» الرزوقي على أن يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، شهدا اجتماعات حاسمة، ولقاءين مهمين مع سعيد حارب نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، مشيدا بتفاعل وتجاوب الهيئة العامة والمجلس مع جهود ومساع اتحاد الإمارات للكاراتيه نحو تعزيز دور الدولة على الصعيدين الآسيوي والدولي في مجال لعبة الكاراتيه.

تغييرات جوهرية

وشدد اللواء «م» الرزوقي على أن الإمارات تقود أسرة «كاراتيه آسيا» بقوة نحو إجراء تغييرات جوهرية في منظومة عمل الاتحاد القاري خلال الدورة الجديدة، مشيرا إلى أن أبناء الأسرة الآسيوية عازمون تماما على إجراء تلك التغييرات اعتبارا من انتخابات الاتحاد الآسيوي يوليو 2019 في فيتنام، منوها إلى أنه لا مفر من إجراء ترتيبات مسبقة ومساع مبكرة قبل تلك الانتخابات من أجل وضع النقاط على الحروف وتحديد مسار واتجاه بوصلة المعطيات نحو الوجهة المطلوبة من قبل جميع أبناء أسرة «كاراتيه آسيا».

وكشف اللواء «م» الرزوقي النقاب عن أنه يحظى بتأييد تام لتولي منصب رئاسة الاتحاد الآسيوي للدورة القادمة باعتباره مرشح الإمارات نتيجة السمعة الدولية الفائقة للدولة على كافة الصعد، واتساع وفاعلية شبكة علاقات أبناء الإمارات على الصعيدين القاري والدولي في مجال لعبة الكاراتيه.

الأحلام الكبرى

ومن جانبه، عبر الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه عن ارتياحه لجهود اتحاد الإمارات للكاراتيه بقيادة اللواء «م» الرزوقي، مشددا على أن غالبية الأحلام الكبرى والخطوات العالمية لأسرة «كاراتيه العالم»، انطلقت من دبي تحديداً نتيجة براعة وفاعلية اللواء «م» الرزوقي، مشددا على أنه من الصعب جدا التغافل عن عدم رؤية البصمات الواضحة للواء «م» الرزوقي على مختلف جوانب العمل الآسيوي والدولي للعبة الكاراتيه طوال سنوات عدة، ما أثمر عن تحقيق أبرز أحلام الكاراتيه، لا سيما ما يتعلق بإدخال اللعبة ضمن الأولمبياد اعتبارا من دورة طوكيو 2020.

وتوقع سبينوس أن تنجح الإمارات في تنظيم نسخة غير مسبوقة لبطولة العالم 2020، مشيدا بتوقيع اتفاقية تنظيم البطولة مع مجلس دبي الرياضي.